«Мы можем сегодня торговать и технологиями». Какие азиатские страны могут быть заинтересованы в белорусской продукции?

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Алена Сырова, СТВ:

Понятно, что Китай нам интересен с точки зрения поставки нашей продукции. Это огромный рынок. Мы много говорили о том, что Беларусь Китаю была прежде всего интересна как транзитная страна. А сейчас получается, когда есть определенная изоляция, может сложиться впечатление, что мы им больше не интересны. Алексей Викторович, так это?

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:

Не только транзитная. Вообще, мы много говорим: Китай, Китай, Китай. Я бы хотел обратить внимание: вопрос, что и куда мы собираемся поставлять. Если соль, которая действительно дешевый продукт, и чем дальше мы ее везем, тем она становится невыгоднее, то у нас естественный путь – это поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью и продукцию высокотехнологичную. В этом плане Беларусь сумела сохранить после распада СССР потенциал. У нас есть и прекрасная автомобильная промышленность, есть возможность поставлять, и это востребовано в странах Ближнего Востока. И в той же Африке, и наши самосвалы прекрасно работают на целом ряде далеких зарубежных карьеров. У нас есть возможность сегодня, когда мы говорим о Китае. Ведь у нас с Китаем не только была построена дружба по принципу, что они через нас, как через ворота, все везут в Европу. У нас ведь сложились и производственные цепочки. И что самое главное – Беларусь, чтобы сейчас выжить, должна встраиваться, кооперироваться в эти производства. У нас же был в Бресте построен завод с китайцами по производству совместных автомобилей. У нас «БЕЛДЖИ», который выпускает в первую очередь для нашего рынка. Но китайцы заинтересованы поставлять сюда комплектующие. Это же взаимовыгодное сотрудничество. В данном случае у нас есть сегодня много партнеров не так далеко, как Китай. Например, Беларусь является единственным европейским государством – членом стран Исламской конференции. У нас серьезная дружба с ближневосточными странами. Мы всегда шли на серьезные контакты с тем же Ираном, Саудовской Аравией. Та же мебель. На Ближний Восток сколько мы поставляем? У нас один из основных пунктов экспорта на страны Ближнего Востока – это мебель, деревообработка, материалы, которых у них просто нет и которые они с удовольствием возьмут. А логистическое плечо здесь чуть-чуть поближе, чем до Китая, мне кажется.

Андрей Маковец, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Мостовдрев»:

Во-первых, надо понимать, что вот Беларусь и Россия, а южнее леса нет. Нет леса и нет продуктов деревообработки. Мебель-то у нас вообще поставляется почти по всему миру. Кирилл Казаков, СТВ:

Я какое-то время работал в Азербайджане, могу сказать, что мебель белорусская там точно очень ценится. Андрей Маковец:

Этот рынок уже давно освоен, он довольно высокомаржинальный, и туда поставки не прекращались, будут наращиваться. И тот же Казахстан.

Алексей Беляев:

То же самое и стройматериалы. Особенно плитки керамические, что производит наш «Керамин». Сантехника. Это весьма покупаемо и дает хороший доход. Я бы еще на один момент обратил внимание. Все-таки Беларусь, которая сохранила у себя 50 вузов на территории страны, сегодня может предоставлять в том числе экспортные услуги в плане образования. Как представитель этой системы образования тоже могу сказать, что мы очень активно работаем и приглашаем к сотрудничеству китайскую сторону. У нас много китайских студентов. Кирилл Казаков:

У нас, наверное, и студенты чаще всего приезжают с Востока?