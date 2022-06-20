«Мы интересная страна для инвестиций». Обязательно ли предприятиям работать на экспорт и импорт?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Кирилл Казаков, СТВ:

Обязательно предприятия должны быть завязаны на экспорт и импорт?

Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:

Малый и средний бизнес – необязательно. Импортозамещение, создание новых рабочих мест. То есть мы смотрим на то, с чем люди приходят. Если интересные проекты, мы поддержим.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Естественным путем получится, у нас же не такая большая экономика: это либо импортозамещение, либо экспортозамещение Кирилл Казаков:

Даже в ресторане что-то импортное будет.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Еще мы упустили возможность внесения изменения в инвестиционные проекты, потому что мы все еще уверены, что мы интересная страна для инвестиций. Кирилл Казаков:

Но у вас сегодня была интересная встреча с инвестором. Надежда Лазаревич:

Да, была интересная встреча. Посещал технопарк Минска посол ОАЭ, и мы показали, какие есть субъекты хозяйствования, которые в этом технопарке развивались от 100 человек до 1000 человек, от 100 метров до 1000 метров занимают. Показали это на деле и многими вещами его удивили. Но я хотела обратить внимание, что сейчас есть возможность те инвестиционные проекты, которые зашли к нам в город (и не только в город), но по той или иной причине необходимо продлить сроки инвестиционных проектов, например, оборудование, на которое они рассчитывали, было европейским, из-за санкций переориентируется на китайское, необходимо продлить сроки, сейчас дана возможность местным органам власти принимать эти решения по принципу заявлений инвестора. У нас в Минске есть такой инвестор, который зашел и именно по этой причине, что его оборудование официально отказались поставлять, сейчас прорабатывает другое оборудование и переносит сроки на полгода. То есть этот инвестор зашел, мы его слышим, понимаем и видим, что он ответственный как субъект хозяйствования, и он не только этот бизнес держит, поэтому мы будем рассматривать вопрос по поддержке данного инвестора, чтобы он в спокойном для себя режиме смог дальше развивать свои инвестиции.