«Мы интересная страна для инвестиций». Обязательно ли предприятиям работать на экспорт и импорт?
Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Обязательно предприятия должны быть завязаны на экспорт и импорт?
Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:
Малый и средний бизнес – необязательно. Импортозамещение, создание новых рабочих мест. То есть мы смотрим на то, с чем люди приходят. Если интересные проекты, мы поддержим.
Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Естественным путем получится, у нас же не такая большая экономика: это либо импортозамещение, либо экспортозамещение
Кирилл Казаков:
Даже в ресторане что-то импортное будет.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Еще мы упустили возможность внесения изменения в инвестиционные проекты, потому что мы все еще уверены, что мы интересная страна для инвестиций.
Кирилл Казаков:
Но у вас сегодня была интересная встреча с инвестором.
Надежда Лазаревич:
Да, была интересная встреча. Посещал технопарк Минска посол ОАЭ, и мы показали, какие есть субъекты хозяйствования, которые в этом технопарке развивались от 100 человек до 1000 человек, от 100 метров до 1000 метров занимают. Показали это на деле и многими вещами его удивили. Но я хотела обратить внимание, что сейчас есть возможность те инвестиционные проекты, которые зашли к нам в город (и не только в город), но по той или иной причине необходимо продлить сроки инвестиционных проектов, например, оборудование, на которое они рассчитывали, было европейским, из-за санкций переориентируется на китайское, необходимо продлить сроки, сейчас дана возможность местным органам власти принимать эти решения по принципу заявлений инвестора. У нас в Минске есть такой инвестор, который зашел и именно по этой причине, что его оборудование официально отказались поставлять, сейчас прорабатывает другое оборудование и переносит сроки на полгода. То есть этот инвестор зашел, мы его слышим, понимаем и видим, что он ответственный как субъект хозяйствования, и он не только этот бизнес держит, поэтому мы будем рассматривать вопрос по поддержке данного инвестора, чтобы он в спокойном для себя режиме смог дальше развивать свои инвестиции.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Не только инвесторы. Ведь сегодня есть право даже тем предприятиям или бизнесу, которые уже вошли в интонационно-инвестиционные программы и уже привлекли средства, даже часть их реализовала, но не могут по каким-то причинам закончить. Вплоть до того, что иногда даже монтаж оборудования, которое сложное, например, с электроникой связанное, не всегда своевременно приезжают специалисты из ЕС, то тоже достаточно лояльно все органы, которые согласовывали инвестиционный бизнес-план, могут отсрочить или выход на проектную мощность отодвинуть. Понятно, что каждый бизнес заинтересован, чтобы быстрее эти мощности ввести в эксплуатацию. И мы сегодня не озвучили тоже очень важное для предприятий внесение изменений в 229-е постановление. Это постановление Совета министров, которое регламентирует механизм закупки: регламентирует сроки подачи на тендер, саму процедуру закупки. Там очень много есть нюансов, которые были зарегулированы очень жестко, четко. Когда процедура могла не состояться, а несостоявшаяся процедура отодвигала дату.
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