«Мы должны защищать свой рынок» – что обсудили на встрече Лукашенко и Мантуров?

Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства России:

Вы совершенно верно отметили, что эра развития Беларуси как державы с авиационной промышленностью. Она активно сегодня развивается, и не только с учетом проекта «Освей». Мы активно взаимодействуем с предприятиями гражданских авиационных заводов Беларуси по производству компонентов. Это касается и самолета Ил-76, и Ту-214. Я рассчитываю, что эта тенденция будет сохраняться, мы линейку и самолетов, и номенклатуры, и количество компонентов будем расширять. У вас очень компетентные специалисты. Есть и технологическое оборудование, и, самое главное, коллективы людей, которые готовы реализовывать этот проект. Ну и то, что вы уже отметили, это совместные направления по импортозамещению, или наша совместная технологическая независимость от стран Запада. Действительно, это более 100 млрд рублей предоставленных займов со стороны Российской Федерации по многим секторам промышленности. Это и микроэлектроника, и машиностроение, металлургия, химия. Это действительно хороший будет вклад в нашу с вами общую копилку Союзного государства.