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Новости по тегу #Денис Мантуров

Премьер‑министр Беларуси встретился с Денисом Мантуровым
25 августа 2026 13:57

Премьер‑министр Беларуси встретился с Денисом Мантуровым

Первый опытный образец белорусско-российского гражданского самолета «Освей» появится в 2027 году
25 августа 2026 13:45

Первый опытный образец белорусско-российского гражданского самолета «Освей» появится в 2027 году

Лукашенко: Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой
25 августа 2026 10:35

Лукашенко: Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой

Лукашенко наградил орденом Дружбы народов Мишустина и Мантурова
24 августа 2026 13:59

Лукашенко наградил орденом Дружбы народов Мишустина и Мантурова

«Мы должны защищать свой рынок» – что обсудили на встрече Лукашенко и Мантуров?
28 октября 2024 14:10

«Мы должны защищать свой рынок» – что обсудили на встрече Лукашенко и Мантуров?

Денис Мантуров посетил промышленный гигант страны «БЕЛАЗ»
28 октября 2024 13:49

Денис Мантуров посетил промышленный гигант страны «БЕЛАЗ»

Лукашенко на встрече с Мантуровым: Западу не удалось поставить нас на колени
28 октября 2024 10:39

Лукашенко на встрече с Мантуровым: Западу не удалось поставить нас на колени

Роман Головченко встретился с главой российского Минпрома
12 мая 2023 13:22

Роман Головченко встретился с главой российского Минпрома

Беларусь и Россия заключили соглашение о единой промышленной политике
15 февраля 2023 10:23

Беларусь и Россия заключили соглашение о единой промышленной политике