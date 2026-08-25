Новости по тегу #Денис Мантуров

Основой двустороннего сотрудничества остается реальный сектор экономики. Беларусь и Россия следуют четкому и своевременному плану действий по программам промышленной кооперации.
Промышленная кооперация в автомобиле‑ и авиастроении в Союзном государстве. Эти темы были в центре внимания Лукашенко во время встречи с Мантуровым.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым.
Глава государства подписал соответствующие указы.
В центре разговора прежде всего экономические вопросы.
Первый заместитель председателя правительства России познакомился с новыми образцами техники.
Мы должны защищать свой рынок. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Денисом Мантуровым, первым заместителем председателя правительства России. В центре разговора прежде всего экономические вопросы.
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57
05 октября 2026 19:52
05 октября 2026 18:42