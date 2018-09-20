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Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

20 сентября 2018 17:53
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Пьянящий запах спелых яблок буквально накрыл всю Беларусь. В ароматном «плену», без преувеличения, все города и посёлки от юга и до севера.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -1

Такого урожая, пожалуй, не было последние 10, а то и 20 лет.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -3

Деревья гнутся под тяжестью плодов, а люди едва успевают собирать наливные на своих приусадебных участках.

Свежие яблоки – любимым кроликам.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -5
Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -6

Печенье, пироги, повидло и блинчики – гостям и близким.

Алла Крицкая уже заготовила на зиму 30 литров компотов и 15 – варенья.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -8

А ветки на деревьях всё ещё усыпаны алыми фруктами. Хозяйка уверена: банки у неё закончатся быстрее, чем яблоки.

Хотя во дворе – всего 4 дерева.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -10

Алла Крицкая, житель агрогородка Мазолово:
Заготавливаем много, чтобы хватило всем: и сыну, и дочке, и внукам. У нас уже и внучка взрослая, замужем. И ей даём. Впрок заготавливаем. Даже, чтобы было и на следующий год. Потому что в этом году яблок много. В следующем их не будет.

Они через год у нас.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -12

Дина Пушилина тоже к зиме приготовила для родных немало вкусностей. Обещает не только накормить яблоками близких, но ещё и подкинуть копеечку каждому из пяти внуков.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -14

На сдаче фруктов она уже заработала 150 рублей.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -16

Дина Пушилина, житель деревни Ермоловичи:
Конечно, прибыль такая. Да и хорошо, что насобираю, не надо просить кого-то отвезти. Звоню: «Алексеевна, примите». Всё. «Тогда и тогда будем».

Так и получается, что копеечка.

На неделе и по два раза. Урожай хороший, хороший. В этом году очень хороший.

Яблоки вместо платёжных карточек: как заготавливают фрукты в белорусских райпо

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -18

В Беларуси стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Каждые выходные горожане могут купить любые овощи и фрукты без посредников. Свежие. Натуральные.

А главное, дешевле, чем в магазине.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -20

Яблоко на ярмарке в Витебске оценивают от тридцати копеек до полутора рублей. Цены зависят как от сорта, так и от продавца.

Потому торговаться здесь можно и даже нужно.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -22

А ещё каждый уважающий себя хозяин обязательно предложит оценить вкус, так сказать, не отходя от кассы.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -24

Юрий Шевченко, продавец:
Они не обработаны. Они натуральные, съёмные. Что «антоновка», что «шампиончик». А это, вообще, удивительное яблоко. Я вас даже угощу.

Сладкое, без кислинки.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -26

50 копеечек. На все.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -28

Анна Савельева, житель города Витебска:
Домашними яблоками кормим. И на зиму делаем. И сушки, и пюре тоже – в магазине не покупаем.

Всё домашнее. Всё с дерева.

В мультиварку, пропарили и в блендер. Вот тебе яблочное пюре.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -30

Людмила Василькова, житель города Витебска:
Я только наши, белорусские.

Потому что они помягче, повкуснее.

Стараюсь сладенькие, кисло-сладенькие иногда. Вот такие яблочки покупаю. Они более качественные, натурально выросли тут, у себя на родине.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -32

«Нужно посмотреть: районированы они или нет». Как выбрать саженец яблони?

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Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -34

Контрольно-следовая полоса.

Точно такая, как у пограничников.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -36

Только здесь вычисляют не мигрантов, а охотников за яблоками. Кстати, в нынешнем году не было ни одного проникновения в промышленный сад.

Яблоку сегодня, в прямом смысле, негде упасть.

А это значит, наступил самый жаркий сезон для домашних заготовок.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -38

Компоты, пюре и повидло буквально льются рекой.

В ресторанах активно удешевляют меню, добавляя румяный фрукт в пирожки, салаты, мясо и даже щи. Цены на школьные и студенческие обеды также стали «вкуснее» за счет недорогих отечественных витаминов.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -40

Сельчане и дачники волокут баулы на рынок или сдают в магазины: копеечка к копеечке, глядишь – и рубль…

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж -42

И только между производителями и торговыми сетями небывалый урожай стал яблоком раздора.

# Белорусские фрукты

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