Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Пьянящий запах спелых яблок буквально накрыл всю Беларусь. В ароматном «плену», без преувеличения, все города и посёлки от юга и до севера.

Такого урожая, пожалуй, не было последние 10, а то и 20 лет.

Деревья гнутся под тяжестью плодов, а люди едва успевают собирать наливные на своих приусадебных участках. Свежие яблоки – любимым кроликам.

Печенье, пироги, повидло и блинчики – гостям и близким. Алла Крицкая уже заготовила на зиму 30 литров компотов и 15 – варенья.

А ветки на деревьях всё ещё усыпаны алыми фруктами. Хозяйка уверена: банки у неё закончатся быстрее, чем яблоки. Хотя во дворе – всего 4 дерева.

Алла Крицкая, житель агрогородка Мазолово:

Заготавливаем много, чтобы хватило всем: и сыну, и дочке, и внукам. У нас уже и внучка взрослая, замужем. И ей даём. Впрок заготавливаем. Даже, чтобы было и на следующий год. Потому что в этом году яблок много. В следующем их не будет. Они через год у нас.

Дина Пушилина тоже к зиме приготовила для родных немало вкусностей. Обещает не только накормить яблоками близких, но ещё и подкинуть копеечку каждому из пяти внуков.

На сдаче фруктов она уже заработала 150 рублей.

Дина Пушилина, житель деревни Ермоловичи:

Конечно, прибыль такая. Да и хорошо, что насобираю, не надо просить кого-то отвезти. Звоню: «Алексеевна, примите». Всё. «Тогда и тогда будем». Так и получается, что копеечка. На неделе и по два раза. Урожай хороший, хороший. В этом году очень хороший. Яблоки вместо платёжных карточек: как заготавливают фрукты в белорусских райпо

В Беларуси стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Каждые выходные горожане могут купить любые овощи и фрукты без посредников. Свежие. Натуральные. А главное, дешевле, чем в магазине.

Яблоко на ярмарке в Витебске оценивают от тридцати копеек до полутора рублей. Цены зависят как от сорта, так и от продавца. Потому торговаться здесь можно и даже нужно.

А ещё каждый уважающий себя хозяин обязательно предложит оценить вкус, так сказать, не отходя от кассы.

Юрий Шевченко, продавец:

Они не обработаны. Они натуральные, съёмные. Что «антоновка», что «шампиончик». А это, вообще, удивительное яблоко. Я вас даже угощу. Сладкое, без кислинки.

50 копеечек. На все.

Анна Савельева, житель города Витебска:

Домашними яблоками кормим. И на зиму делаем. И сушки, и пюре тоже – в магазине не покупаем. Всё домашнее. Всё с дерева. В мультиварку, пропарили и в блендер. Вот тебе яблочное пюре.

Людмила Василькова, житель города Витебска:

Я только наши, белорусские. Потому что они помягче, повкуснее. Стараюсь сладенькие, кисло-сладенькие иногда. Вот такие яблочки покупаю. Они более качественные, натурально выросли тут, у себя на родине.

Контрольно-следовая полоса. Точно такая, как у пограничников.

Только здесь вычисляют не мигрантов, а охотников за яблоками. Кстати, в нынешнем году не было ни одного проникновения в промышленный сад. Яблоку сегодня, в прямом смысле, негде упасть. А это значит, наступил самый жаркий сезон для домашних заготовок.

Компоты, пюре и повидло буквально льются рекой. В ресторанах активно удешевляют меню, добавляя румяный фрукт в пирожки, салаты, мясо и даже щи. Цены на школьные и студенческие обеды также стали «вкуснее» за счет недорогих отечественных витаминов.

Сельчане и дачники волокут баулы на рынок или сдают в магазины: копеечка к копеечке, глядишь – и рубль…