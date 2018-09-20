Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Пока одну валюту – яблочную – испытывают, другую – бумажную – стараются заработать.

Внутри страны цена на яблоко настолько низкая, что «пока его собираешь – слёзы проливаешь».

Сергей Маслаков, заместитель директора Толочинского консервного завода:

При разговоре с крупной торговой сетью Республики Беларусь предлагают цену на яблоко – 43 копейки. На сегодняшний день, цена у нас себестоимости яблока крупного составляет 48 копеек. Из-за чего отгружать ниже себестоимости продукцию нет смысла.

Из-за этого сейчас выходим на рынок Российской Федерации, ищем какие-то контракты по более приемлемой цене на отгрузку. Хотя бы, отпускная цена с завода – 80 копеек, без НДС. Сюда входят транспортные услуги. То есть, в этой цене ещё можно работать.

В Россию из Толочина уже вывезли порядка 300 тонн «наливных да молодильных». Несмотря на то, что в соседней стране тоже неплохой урожай. Секрет популярности нашего яблока, как и любого другого товара, достаточно прост. Этикетка «Мэйд ин Беларусь» – синоним натуральности.

Контейнер перед сортировкой опускают в специальный бассейн.

И яблоко здесь не моют. Водная подушка позволяет фруктам не удариться друг о друга и, соответственно, сохранить свой товарный вид. Постепенно заполняются и хранилища.

Яблоко здесь искусственно «усыпляют». Все процессы замедляются. А, значит, долежать оно может до весны.

Полезные свойства при этом сохраняются, а стоимость фрукта, наоборот, увеличивается. Это – хорошее подспорье для предприятия. Вот только рассчитаны камеры на 3 тысячи тонн. А собрать в Толочине планируют не меньше 5 тысяч тонн. Благо, на предприятии есть своя переработка.

Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода:

Тесное плодотворное сотрудничество с наукой. И благодаря поддержке государства, мы можем сегодня выйти на передовые позиции по выпуску фруктово-ягодных вин и фруктовых соков. Наши режимы, параметры технологического оборудования позволяют сохранить максимум полезных веществ, витаминов, микроэлементов, пектинов, которые находятся в самих плодах и ягодах.

Фрукты и ягоды – из собственного сада, а также закупаем у населения сырьё. Позволяет нам расширить линейку выпускаемой продукции. Основа любого сока из Толочина – собственное яблоко. Эту линию предусмотрительно запустили три года назад. В час выпускается 4 тысячи пакетов.

О чём-то подобном задумываются и в Лужесно. А пока вынуждены открывать на витебских рынках собственные пункты продажи овощей и фруктов. «Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли

Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:

У нас, лет 10-12 назад, проблемы не было со сбытом яблока. Работал винзавод, плодоовощной комбинат. И мы всю эту продукцию отдавали на промпереработку. Там хоть небольшие деньги, но платили. К великому сожалению, закрыли эти предприятия. Не думали о том, что это яблоко может сгнить или куда-то пропасть. Поэтому сегодня проблема №1: куда сбывать яблоки?