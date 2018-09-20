Яблоки вместо платёжных карточек: как заготавливают фрукты в белорусских райпо

Казалось бы – уж очень дешево. Но объёмы в этом году такие, что набегают вполне внушительные суммы. Потребкооперация уже выплатила белорусам почти 4 миллиона рублей.

Тамара Адамович, председатель правления Белыничского райпо:

Нами поставлена задача в том, что население, в целом, не было обделено. Мы забираем всё яблоко: и опад мы принимаем по 5 копеек, и товарное – по 30 копеек. Яблоко, хорошее, качественное, и здесь же отдаём его в продажу.

В этом году нами заготовлено уже 1 500 тонн.

В том году было 1 300 тонн. Но, я надеюсь, что мы ещё тонн 200 должны заготовить яблока. И отгружаем яблоко на экспорт, поправляем свою экономику и зарабатываем валюту – привозим в республику.

Только в сетях райпо намерены заготовить не менее 100 тысяч тонн яблока.