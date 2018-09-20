Яблоки вместо платёжных карточек: как заготавливают фрукты в белорусских райпо

Свыше 600 передвижных заготовительных пунктов райпо работают по всей Беларуси.
Один звонок – и машина у дома.
Что важно: рассчитываются на месте и наличными.
Свыше 600 передвижных заготовительных пунктов райпо работают по всей Беларуси.
Один звонок – и машина у дома.
Что важно: рассчитываются на месте и наличными.
5 копеек за килограмм.
Казалось бы – уж очень дешево. Но объёмы в этом году такие, что набегают вполне внушительные суммы. Потребкооперация уже выплатила белорусам почти 4 миллиона рублей.
Тамара Адамович, председатель правления Белыничского райпо:
Нами поставлена задача в том, что население, в целом, не было обделено. Мы забираем всё яблоко: и опад мы принимаем по 5 копеек, и товарное – по 30 копеек. Яблоко, хорошее, качественное, и здесь же отдаём его в продажу.
В этом году нами заготовлено уже 1 500 тонн.
В том году было 1 300 тонн. Но, я надеюсь, что мы ещё тонн 200 должны заготовить яблока. И отгружаем яблоко на экспорт, поправляем свою экономику и зарабатываем валюту – привозим в республику.
Только в сетях райпо намерены заготовить не менее 100 тысяч тонн яблока.
Принимают его и почти во всех сельских магазинах Беларуси.
Прийти сюда даже можно с полными мешками фруктов, а уйти – с набитыми доверху сумками продуктов.
Елена Денисова, житель агрогородка Вишово:
Поставлена эта задача очень хорошо о приёмке: и клюкву, и картофель. Всё, что мы заготавливаем, можно сдать в магазин. Кроме денег, мы можем отовариться на эту же сумму, на которую сдали.
Это очень удобно.
Как удобно карточками, так удобно фруктами и овощами.
Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж