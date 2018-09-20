«Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли

Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:
Я слышал, и даже видел такое, что на яблоко, которое якобы наше, привозили из Польши, вешали этикетку и продавали.
Шло, как яблоко белорусского производства.
Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:
Я слышал, и даже видел такое, что на яблоко, которое якобы наше, привозили из Польши, вешали этикетку и продавали.
Шло, как яблоко белорусского производства.
С торговыми сетями у Леонида Шитика отношения особые. Он неоднократно уличал магазины в недобросовестности. Например, привезет лужеснянское яблоко, а его спустя время возвращают, мол, люди не берут. Приезжает за товаром, а он в тех же коробках и на том же месте.
Неделю на складе – и ни дня на прилавке.
Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:
Прихожу как простой обыватель – что имеется на прилавке. Вижу, что написано: наше яблоко, лужеснянской сортоиспытательной станции, а оно не имеет товарный вид.
Сморщенное, страшненькое.
Мне было обидно. Вызвал агронома, сняли на камеру. Закатили мы такой скандал. Извинились они. Для того, чтобы отчитаться в торговлю, что есть наше яблоко. Это было привозное молдавское яблоко.
А вот обычному покупателю отличить отечественное яблоко от привозного совсем непросто.
Специалисты советуют начать с элементарного – читать информацию на ценнике.
Вряд ли иностранное назовут «Алесей», «Сябрыной» или «Полонезом».
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