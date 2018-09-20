«Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли

Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции: Я слышал, и даже видел такое, что на яблоко, которое якобы наше, привозили из Польши, вешали этикетку и продавали.

Неделю на складе – и ни дня на прилавке.

С торговыми сетями у Леонида Шитика отношения особые. Он неоднократно уличал магазины в недобросовестности. Например, привезет лужеснянское яблоко, а его спустя время возвращают, мол, люди не берут. Приезжает за товаром, а он в тех же коробках и на том же месте.

Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:

Прихожу как простой обыватель – что имеется на прилавке. Вижу, что написано: наше яблоко, лужеснянской сортоиспытательной станции, а оно не имеет товарный вид.

Сморщенное, страшненькое.

Мне было обидно. Вызвал агронома, сняли на камеру. Закатили мы такой скандал. Извинились они. Для того, чтобы отчитаться в торговлю, что есть наше яблоко. Это было привозное молдавское яблоко.

А вот обычному покупателю отличить отечественное яблоко от привозного совсем непросто.