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«Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли

20 сентября 2018 17:54
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Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:
Я слышал, и даже видел такое, что на яблоко, которое якобы наше, привозили из Польши, вешали этикетку и продавали.

Шло, как яблоко белорусского производства.

«Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли -1

С торговыми сетями у Леонида Шитика отношения особые. Он неоднократно уличал магазины в недобросовестности. Например, привезет лужеснянское яблоко, а его спустя время возвращают, мол, люди не берут. Приезжает за товаром, а он в тех же коробках и на том же месте.

Неделю на складе – и ни дня на прилавке.

«Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли -3

Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:
Прихожу как простой обыватель – что имеется на прилавке. Вижу, что написано: наше яблоко, лужеснянской сортоиспытательной станции, а оно не имеет товарный вид.

Сморщенное, страшненькое.

Мне было обидно. Вызвал агронома, сняли на камеру. Закатили мы такой скандал. Извинились они. Для того, чтобы отчитаться в торговлю, что есть наше яблоко. Это было привозное молдавское яблоко.

А вот обычному покупателю отличить отечественное яблоко от привозного совсем непросто.

«Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли -5

Специалисты советуют начать с элементарного – читать информацию на ценнике.

Вряд ли иностранное назовут «Алесей», «Сябрыной» или «Полонезом».

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# Белорусские фрукты

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