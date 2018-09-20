Новости экономики за 20.09.2018

Новости Беларуси. Как изменятся находящиеся в обращении денежные банкноты и почему Нацбанк решил не снижать ставку рефинансирования? А также о том, как белорусская техника поможет увеличить стратегические запасы зерна в Судане и кто в Японии взломал виртуальную финансовую площадку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Белорусские деньги станут современнее. Соответствующий Указ подписал Президент.

БАНКНОТЫ МОДИФИЦИРУЮТ Теперь на купюрах появится точная дата выпуска их в оборот. Ранее напечатанные денежные знаки датированы 2009 годом. Они постепенно ветшают, особенно 10-рублевки. И через некоторое время потребуют замены. Сейчас в условиях низкой инфляции, есть спрос на банкноты мелкого номинала. Их будут обновлять в первую очередь. Они станут ещё более защищены от подделывания.

Предусмотрена внешняя модификация денежных знаков, изменится и дизайн. Так, изображения архитектурных сооружений на новых банкнотах приведут в соответствие с их нынешним внешним видом. Появятся и названия памятников. А вот реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи бывшего председателя правления Национального банка Петра Прокоповича с банкнот уберут. В 2019-м будут отпечатаны банкноты номиналом в 5 и 10 рублей, а в 2020-м мы увидим новые двадцатки и пятидесятки.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ Нацбанк решил не снижать ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10 %. На данном этапе развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешних факторов. В России сохраняется тенденция усиления оттока капитала и существенное ослабление российского рубля. Соответственно, на фоне всех рисков ускорение инфляции в России будет сохраняться. Внешние факторы могут повысить инфляционные ожидания в Беларуси. В правлении банка считают, что в данных условиях сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне 10 % будет способствовать нахождению инфляции в ближайшие годы на уровне 5 %.

1 РУБЛЬ КОМИССИИ Сегодня Беларусбанк сообщил, что с 1 октября вводит комиссию за проведение некоторых платежей. Это еще одна попытка подтолкнуть своих клиентов к использованию безналичных денег. Комиссия за каждый платеж за обучение, парковку, интернет-услуги обойдется в 1 рубль. С другой стороны, всё это можно бесплатно оплатить в интернет или мобильном банках или инфокиоске. Наиболее востребованные платежи, такие как оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными, как и платежи в бюджет - налоги, сборы, пошлины и штрафы.