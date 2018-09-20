«Нужно посмотреть: районированы они или нет». Как выбрать саженец яблони?

На ярмарках – и широкий выбор саженцев. Осень – самое время задуматься о том, чтобы разбить свой фруктовый сад. Продавцы обязательно дадут совет начинающим садоводам и даже угостят наливными. Кстати, яблоня выходит на треть дешевле груши или черешни.

Вадим Прокопенко, житель города Витебска: Недавно дачу мы приобрели. И сейчас сад разбили свой. Белорусские сорта предпочитаем, да, именно по качеству – доверяем своей продукции родной. И вот нам ребята посоветовали именно сорта наших, белорусских яблок. Которые хорошо произрастают на нашей территории. И дают хорошие, вкусные плоды. Кстати, есть плоды у нас, две яблони уже дали плоды. А это нам угостили, чтобы мы видели, что покупаем.

Игорь Попов, индивидуальный предприниматель:

Наш витебский регион отличается тем, что он, всё-таки, попрохладней. И мой совет, всё-таки, прежде чем покупать яблоню, у производителя нужно посмотреть: районированы они или нет.

То есть, пакет документов.

Потому что достаточно будет неприятно человеку, когда растение вырастет и лет через 5 замёрзнет.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж