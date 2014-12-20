От финансов - к тому, что можно купить за эти деньги. В Беларуси сегодня производится товаров столько - я имею в виду не количество, а номенклатуру, разнообразие, – сколько не производилось никогда за всю историю! От БелАЗов до утюгов. Остается выяснить: выдерживает ли «сделанное в Беларуси» конкуренцию с иностранными брендами? Татьяна Ревизоре разбиралась в вопросе.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Раритетный «Минск-1». В начале шестидесятых о подобном чуде техники мечтала едва ли не каждая хозяйка в Советском союзе. Миниатюрный, тогда еще в деревянном корпусе, он мог поместиться на любой кухне. Это, конечно, не машина времени, но дух эпохи этот холодильник хранит не хуже, чем когда-то продукты.

Минскому заводу нужно было развиваться стремительно: трудно представить, но в СССР – огромной стране – не хватало холодильников. Сегодня ситуация иная: на внутреннем рынке суверенной Беларуси – изобилие бытовой техники. Как отечественной, так и импортной. Конкуренция высокая, но последнюю печать качества ставит именно покупатель.

Алексей Мышко:

Можете сами убедиться, у меня дома практически вся техника белорусского производства: плита, холодильник, стиральная машина. Чем я очень доволен.

В новую квартиру Алексей с женой и маленьким сыном переехал сравнительно недавно. В вопросе обстановки ответ нашли не сразу. Дело – в технике. Выбирали между импортными брендами и продукцией отечественной. В итоге, техника с надписью «сделано в Беларуси» победила. Взяла не только репутацией, но и функциональностью.

Алексей Мышко:

Основная наша проблема, что смотрим на яркую обложку, но не разбираемся в технических характеристиках. На самом деле отечественная бытовая техника не уступает мировым аналогам, а по некоторым критериям она даже превосходит, просто не получается у нас как-то подчеркнуть это.

Не всегда в выгодном свете наша продукция и на прилавках. Свежий пример: закрытие семи сетевых магазинов двух крупнейших коммерческих фирм по продажам бытовой техники. Среди ряда нарушений – несоблюдение ассортиментного перечня.

Елена Малиновская, пресс-секретарь Министерства торговли Республики Беларусь:

В одном из магазинов был представлен один телевизор отечественного производства из пяти, предусмотренных в ассортиментном перечне, причем импортных находилось в наличии 37. Не было в продаже ни одного утюга белорусского производства, также один пылесос отечественного производства, тогда как импортных в продаже было 15.

Почему возникла такая ситуация, в Минторге точно сказать не могут, причины не комментируют и в закрывшихся точках продаж. А наша съемочная группа решила отправится в разведку и разузнать, чью же технику рекомендуют консультанты на месте. По легенде, выбираем телевизор в одном из сетевых магазинов. Настаиваем на отечественном образце, но…

Съемка скрытой камерой:

- Из того, что у нас стоит, будут модели попроще. По картинке у него разрешение будет мизер, то есть четкость картинки меньше.

- То есть лучше импортный, да?

- Ну, не сказал бы, но из того, что у нас стоит, дороже эти, но параметры у них лучше.

А вот по части машин стиральных в государственном и частном магазинах мы получили практически идентичные советы.

Съемка скрытой камерой:

- Получается, наши дешевле?

- Да, конечно, дешевле.

- Но по качеству не хуже?

- Нет, нормальные.

Разумеется, на каждый товар – свой купец. Берут и импортную технику, и белорусскую. Другой вопрос, какую со временем приходится чаще реанимировать?

Сергей Бохан, слесарь:

Здесь на полке находится техника импортного производства, которая не имеет технической поддержки. Заказчики просто отказываются от нее. Они говорят: выкиньте. Соответственно, мы выкидываем. Захотел сэкономить чуть-чуть, купил дешевую импортную технику и получается, что проиграл, потому что она не служит тот срок, который должна. Вот вроде корпус новый, а внутри все плохое.

Фен, утюг, вентилятор – на полке заморских «отказников» достаточно тесно. Сергей уже четверть века ремонтирует мелкую бытовую технику. Опытный мастер признается: дать сбой может любое устройство. И это зависит не столько от страны производителя, а сколько от рук пользователя. Иной аспект – сам ремонт. Если у белорусской продукции поддержка найдется как в сервисном центре, так и в любой мастерской, то с зарубежными экземплярами все сложнее. В плане поиска деталей на замену.

Сергей Бохан, слесарь:

Ладно, если бы это была техника известных производителей, брендовых каких-то. А то вот принесли неизвестное, как мы называем «в каком подвале это было выпущено?». Если будет возможность найти запчасть – будет возможность произвести ремонт, если нет, то получается – разовая вещь. Со своего примера могу рассказать, что столкнулся один раз с покупкой запчасти для импортной техники, она обошлась мне в половину стоимости самого прибора.

Не по всем позициям, но по многим наша страна выводит на рынок аналоги. За последние двадцать лет отечественная промышленность совершила большой скачок. Беларусь выпускает как мелкие бытовые приборы, так и высокотехнологичные машины. Взять, к примеру, те же электропоезда «Штадлер». Таким промышленным ассортиментом могут похвастаться немногие страны. Среди них: Япония, Южная Корея, Германия, Франция, Италия. Стремиться в этот список и США. А вот первое место в промышленном рейтинге занимает Китай. Поднебесную называют сборочным цехом мира, Синеокую, кстати, еще во времена СССР называли сборочным цехом Союза.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

С одной стороны это хорошо в связи с тем, что мы можем обеспечить в случае необходимости сами себя большинством видов промышленной продукции. Минусом является то, что в современном мире очень жесткая конкуренция. По каждому виду продукции конкурируют уже очень крупные корпорации, часто которые имеют капитализацию по 50 или 100 миллиардов долларов США. В силу этого создавался и Таможенный союз, и Евразийский экономический союз, чтобы, создав определенную таможенную защиту, одновременно получить тем самым определенные стимулы для того, чтобы все-таки население на территории Таможенного союза покупало местную продукцию.

Мясорубки, миксеры, утюги, соковыжималки - на всех говорящие надписи. Сейчас в линейки продукции – 24 позиции, но этот список из года в год расширяют. Что примечательно, предприятие, производящее эти бытовые приборы, входит в холдинг, который специализируется на выпуске спецтехники.

Сергей Прокопович, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту предприятия по производству бытовой техники:

Белорусская бытовая техника как бренд «Зроблена ў Беларусі» пользуется спросом как в Республике Беларусь, так и за ее пределами, особенно в Российской Федерации. Мы можем по заказу любого потребителя изготовить в самое кратчайшее время то изделие, которое ему необходимо. В этом, в том числе, наше преимущество перед другими поставщиками.

Кстати, в последние годы на языках у многих экономистов мира термин «потребительский патриотизм». Это значит принципиальная поддержка своего производителя. Показательна в этом Франция. Особенно по части автопрома. Ездить на иномарках там считается зазорным. Промышленный патриотизм силен в Италии, США, Австралии, а рывок Японии многие связывают и с тем, что ее граждане когда-то отдали предпочтение собственным товарам. А что на этот счет думают белорусы?

Покупатели:

Вообще, это хороший товар. Желательно покупать белорусское, поддерживать своего производителя.

У меня дома, в принципе, вся белорусская техника - и холодильник, и стиральная машина, даже утюг у меня уже белорусский.

Мне нравится белорусское качество. Везде техника хорошая, красивая.

У мамы холодильник иностранной фирмы. Там ломается все очень быстро.

Все зависит о того, что я приобретаю. Если вы покупаете какой-то фен, взбивалочку вы можете купить и зарубежную. А если вы покупаете серьезную вещь, которую потом придется ремонтировать, заменять - вы что, будете из Америки вызывать специалиста?

Так или иначе, потребительский патриотизм, как и патриотизм в принципе, навязать невозможно. К нему взывают не громкими лозунгами, а качественными товарами. И техника делает свое дело.