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Новости по тегу #Елена Малиновская

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий
02 октября 2026 08:12

Новые горизонты партнерства! Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание совместных предприятий

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября
26 августа 2026 14:24

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября

Как закрепиться на индийском рынке – спикеры бизнес-форума в Могилёве делятся опытом
24 июля 2025 11:21

Как закрепиться на индийском рынке – спикеры бизнес-форума в Могилёве делятся опытом

В Минске проходит белорусско-мьянманский бизнес-форум
06 марта 2025 17:13

В Минске проходит белорусско-мьянманский бизнес-форум

БелТПП верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах
18 января 2025 17:01

БелТПП верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах

ОАЭ уверенно занимают место в топ-3 крупнейших торговых партнёров Беларуси – зампредседателя БелТПП
19 декабря 2024 17:53

ОАЭ уверенно занимают место в топ-3 крупнейших торговых партнёров Беларуси – зампредседателя БелТПП

Центр ремёсел «Наследие» в Гродно. Как здесь сохраняют белорусские традиции
22 апреля 2021 13:14

Центр ремёсел «Наследие» в Гродно. Как здесь сохраняют белорусские традиции

На ретро-автомобилях с «Белгоспищепромом». Поздравления с новогодними праздниками получили жители Орши
21 декабря 2018 19:14

На ретро-автомобилях с «Белгоспищепромом». Поздравления с новогодними праздниками получили жители Орши

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства
16 ноября 2018 16:51

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

«Можете сами убедиться, у меня дома практически вся техника белорусского производства»!
20 декабря 2014 18:45

«Можете сами убедиться, у меня дома практически вся техника белорусского производства»!