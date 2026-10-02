Новости по тегу #Елена Малиновская

По итогам 2025 года взаимный товарооборот между странами превысил 200 миллионов долларов. К 2030 году стороны планируют выйти на сумму в полмиллиарда.
Свои достижения продемонстрируют флагманы белорусской и российской индустрии. В числе участников – БЕЛАЗ, МАЗ, «Интеграл», а также госкорпорации «Ростех» и «Росатом».
В форуме принимают участие больше 20 спикеров из Индии, Беларуси и России, которые поделятся рабочими кейсами по выходу на индийский рынок.
По итогам форума стороны подпишут ряд соглашений – в том числе о поставке партии сухих молочных смесей в размере не менее тысячи тонн.
За 2024 Белорусская торгово-промышленная палата провела 29 выставок в 18 странах, на которых Беларусь заключила контракты на 1 миллиард рублей.
«Производственно-технический потенциал и потенциал сферы услуг Республики Беларусь может эффективно быть использован при удовлетворении внутреннего спроса Эмиратов», – рассказала Елена Малиновская.
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