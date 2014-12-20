Сбор в размере 30% не отразится на стоимости бензина и дизельного топлива на белорусском рынке

Новости Беларуси. Глава концерна «Белнефтехим» уверяет, что сейчас не нужно стихийно заправляться впрок. Введенный валютный сбор в размере 30% вообще не отразится на стоимости бензина и дизельного топлива на белорусском рынке. Кроме того, на межправительственных переговорах в Москве белорусская и российская стороны обсудили поставки нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь рассчитывает получить в I квартале 2015 года около 6 млн тонн черного золота.

Игорь Ляшенко, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:

30-процентный сбор не распространяется на закупки нефти, соответственно, цены на нефтепродукты остаются на том же уровне, который мы сегодня видим. Белорусская сторона констатировала, что базовые договоренности по поставке 5,5 млн в первом квартале подтверждены российской стороной, график подписан.

Съемочная группа СТВ буквально только что вернулась со столичным заправкам. Там ажиотажа не наблюдается. Цены на прежнем уровне. И мы предлагаем послушать мнения автолюбителей.

Автолюбители:

— Заправлялся дня два назад — такая же цена была.

— Мне машина для работы нужна, я не смотрю цены.

— Такая цена уже достаточно давно.