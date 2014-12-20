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Сбор в размере 30% не отразится на стоимости бензина и дизельного топлива на белорусском рынке

20 декабря 2014 18:23
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Новости Беларуси. Глава концерна «Белнефтехим» уверяет, что сейчас не нужно стихийно заправляться впрок. Введенный валютный сбор в размере 30% вообще не отразится на стоимости бензина и дизельного топлива на белорусском рынке. Кроме того, на межправительственных  переговорах в Москве белорусская и российская стороны обсудили поставки нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь рассчитывает получить в I квартале 2015 года около 6  млн тонн черного золота.

Игорь Ляшенко, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:
30-процентный сбор не распространяется на закупки нефти, соответственно, цены на нефтепродукты остаются на том же уровне, который мы сегодня видим. Белорусская сторона констатировала, что базовые договоренности по поставке 5,5 млн в первом квартале подтверждены российской стороной, график подписан. 

Съемочная группа СТВ буквально только что вернулась со столичным заправкам. Там ажиотажа не наблюдается. Цены на прежнем уровне. И мы предлагаем послушать мнения автолюбителей.

Автолюбители:
— Заправлялся дня два назад — такая же цена была.
— Мне машина для работы нужна, я не смотрю цены.
— Такая цена уже достаточно давно. 

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Игорь Ляшенко

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