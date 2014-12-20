Специалисты торговой инспекции и Комитета госконтроля следят, чтобы цены в магазинах оставались на прежнем уровне

Новости Беларуси. За тем, чтобы цены в магазинах оставались на прежнем уровне, в эти дни уже следят специалисты торговой инспекции и Комитета госконтроля. Нарушителей и тех, кто на этой непростой ситуации решил подзаработать, выявляют во время специальных рейдов.

Длинные очереди, заполненные доверху корзины. С некоторых пор в магазинах не протолкнуться. Дух праздников, конечно, витает в воздухе, но далеко не всех за покупками привела новогодняя суета.

Покупательница:

Были белорусские рубли. Я знаю здесь скидки, решила воспользоваться возможностью.

К слову, воспользоваться возможностью решили многие. Нездоровый ажиотаж не оправдан.

30-процентная надбавка Нацбанка на покупку валюты не есть фактическим увеличение ее стоимости. В таком случае, о повышении цен не может быть и речи.

На период новогодних праздников действует мораторий, объявленный Министерством торговли.

Покупательница:

У дочки День рождения, подарок покупаем. Просто совпадение, не думайте, что ажиотаж.

15 тысяч наименований товаров на 36 тысячах квадратных метров — госконтроль проводит мониторинг цен в крупнейшей государственной торговой сети Гомельщины. Выясняется — стоимость товаров здесь не изменилась, при этом продукция в избытке: как продовольственной, так и промышленной группы.

В структуре предложения государственного торга свыше 90% товаров отечественного производства.

Андрей Сущевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области:

На сегодняшний день пока что каких-либо существенных изменений в торговле не происходит. Мы прошли по предприятию «Облторгсоюз» и видим, что цены остались на прежнем месте.

Александр Сидоренко, генеральный директор предприятия «Облторгсоюз»:

Мы не допускаем необоснованного роста цен. Цены остаются не только неизменными, но мы также применяем ряд скидок и по необходимости удлиняем режим работы торговых объектов. Предприятиями промышленности Республики Беларусь выпускается достаточный объем товаров отечественного производства. На нашем предприятии они представлены порядка 91% в общем объеме.

С тех, кто решил на ажиотаже заработать, будет особый спрос.

С начала декабря в Минске закрыто 32 магазина. Основные претензии — предприниматели пренебрегают отечественным товаром и повышение цен.

Первое предписание приостанавливают работу магазинов на 10 дней. Если за это время организация устранит все недостатки, препятствий для дальнейшей работы не будет.

Жесткие меры коснулись и продавцов в сети Интернет.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Почему-то наши Интернет-магазины посчитали, что этот мораторий цен, законодательство нашей страны не касается Интернет-магазинов. Конечно, этого не должно быть, поэтому мы, Министерство торговли, проанализировали ситуацию. Сначала мы упредили, предупредили, рассказали, пояснили. Кто-то услышал, кто-то не услышал. Те, кто не услышал — приняты меры. Я хочу сказать, что сегодня мы закрыли 13 Интернет-магазинов.

Тем, кто работает по всем правилам торговли, опасаться нечего. Собственно, как и покупателям. По крайней мере, с 19 декабря здесь ничего не изменилось. Цены и на мандарины, и на шампанское, и на колбасу для оливье остаются прежними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.