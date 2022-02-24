Банк России ввёл запрет коротких продаж на российском финансовом рынке. Что это значит?

Новости России. Московская биржа утром 24 февраля приостанавливала торги на всех рынках, так как индекс Мосбиржи сильно упал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы защитить права и законные интересы инвесторов, снизить риски и ограничить волатильность, Банк России ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке.

Речь идет о реализации ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер пока не владеет, то есть берет их в долг у брокера. Регулятор будет обеспечивать поддержание стабильности и непрерывности работы финансовых организаций, задействовав для этого все инструменты, которые потребуются.