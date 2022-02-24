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Банк России ввёл запрет коротких продаж на российском финансовом рынке. Что это значит?

24 февраля 2022 15:45
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Новости России. Московская биржа утром 24 февраля приостанавливала торги на всех рынках, так как индекс Мосбиржи сильно упал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы защитить права и законные интересы инвесторов, снизить риски и ограничить волатильность, Банк России ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке.

Банк России ввёл запрет коротких продаж на российском финансовом рынке. Что это значит?-1

Речь идет о реализации ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер пока не владеет, то есть берет их в долг у брокера. Регулятор будет обеспечивать поддержание стабильности и непрерывности работы финансовых организаций, задействовав для этого все инструменты, которые потребуются.  

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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