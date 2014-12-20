Цены на потребительские товары в Беларуси расти не будут из-за курса доллара, обещают в правительстве

Новости Беларуси. Правительство включает красный свет росту цен. Премьер подписал соответствующее постановление, которое 20 декабря вступило в силу.

Суть документа: цены на потребительские товары, а также тарифы на услуги естественных монополий в Беларуси расти не будут. Министерствам и ведомствам, в том числе «Беллегпрому», концернам «Белнефтехим» и «Белгоспищепром» поручено не допустить роста отпускных цен. И все это – под персональную ответственность руководителей госорганов и организаций.

Превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 18 декабря, будет считаться грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой самые серьезные последствия. Вплоть до закрытия любого торгового объекта.

Министерство экономики вводит мораторий на любое повышение тарифов на услуги естественных монополий без соответствующего решения правительства. Предприятиям и организациям поручено увеличить поставки своей продукции в розничную сеть, обеспечив тем самым наличие ее широкого ассортимента.

В документе ведется речь и о необходимости пресечения нелегальных поставок товаров из-за рубежа.

За эту сферу будут ответственны непосредственно главы Государственного таможенного комитета и МВД. А ответственность за насыщение рынка отечественными товарами без роста цен персонально возложена на вице-премьеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.