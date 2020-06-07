Можем подвинуть и John Deere. Рассказываем о перспективах сотрудничества Беларуси и Венгрии

Новости Беларуси. Первый европейский лидер, который приехал в Беларусь после долгих недель короновирусной изоляции, – венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие же сегодня общие интересы у Минска и Будапешта? В том числе транспортные. Здесь вновь обратимся к старому доброму бренду Ikarus. Именно такие автобусы курсировали во всех городах Советского Союза: от Владивостока до Бреста. Но сегодня уже независимая Беларусь предлагает свой транспорт Венгрии. Вот такие двухэтажные белорусско-швейцарские красавцы, собранные под Минском, проходят обкатку в окрестностях Будапешта. Впрочем, это не единственная сфера взаимных интересов. Тем более, двигаться есть куда. Только в экономике страны намерены удвоить результат с 250 миллионов до полумиллиарда евро. А еще в отношениях Минска и Будапешта единые взгляды на многие позиции мировой повестки, равно как и единая цветовая гамма наших государственных флагов. А в этом смысле нам будет интересен и другой, надгосударственный вектор белорусско-венгерского диалога – сотрудничество двух союзов – Евразийского и Европейского. Детали в репортаже Дмитрия Анисовца.

Многочисленная делегация за спиной Виктора Орбана – и журналисты сразу считывают информацию. Переговоры планируются основательные и масштабные.

Как отметил позже венгерский премьер-министр – да, «он приехал с искренними намерениями наладить сотрудничество». Правда, здесь скорее важно говорить именно про сотрудничество на новом уровне. Ведь взаимоотношения белорусов и венгров по большому счёту сложились давно. У нас очень хорошо помнят венгерский Ikarus и вина, а венгры до сих пор прекрасно управляются с нашим трактором.

После развала СССР экспортную нить в тот регион мы только укрепляли. В 2003 образовали в Будапеште торговый дом и в пиковые нулевые продавали до 2 000 единиц техники в год. С тех пор конкуренция значительно возросла. Евросоюз постоянно повышает требования к игрокам сельскохозяйственного рынка, но МТЗ и в таких жестких условиях держит в Венгрии второе место по продажам среди импортных тракторов.

Лолита Снитко, заместитель начальника управления продвижения и реализации продукции МТЗ:

Постоянно демонстрируем положительную динамику поставок. В 2018 году мы поставили 641 трактор, в 2019 – 741 трактор «Беларус» был отгружен. Выведены новые модели тракторов кроме традиционных, которые очень популярны среди венгерских фермеров.

Пандемия коронавируса почти не повлияла на продажи – мы успели доставить в Венгрию необходимый объём техники. Ее популярность в стране поддерживают 20 крупных дилерских центров, но «Беларус» хочет больше и выше. До лидирующей позиции на рынке рукой подать. Лолита Снитко:

Можно увеличить и заменить на рынке Венгрии, подвинуть, в том числе и John Deere. Хотя мы не на много отстаем. У John Deere доля 19 %, а тракторный завод – 15 %. Эти 4 % не так много, зато мы можем вытеснить, наверное, тех производителей, которые позади нас. New Holland следом идет, Claas, плюс китайские производители не спят.

Еще 15 лет назад помимо сельхозтехники мы поставляли в Венгрию преимущественно сырую нефть. Сегодня делаем ставку на товары с высокой добавленной стоимостью и экспорт технологий. Например, железнодорожные электропоезда экстракласса. Уже три года, как завод «Штадлер Минск» поэтапно реализует контракт на поставку в Венгрию 40 составов.

Сергей Карпович, главный инженер предприятия «Штадлер Минск»:

Решение было неспроста выработано работать в Беларуси. Потому что наше предприятие обладает полным производственным циклом. Мы обеспечивали полное обучение всех сотрудников венгерских, и все работы, которые велись на территории Венгрии, также были реализованы под нашим контролем. Заметим, венгерская железная дорога впервые закупила двухэтажные поезда типа Kiss и да – повод гордиться – они будут белорусской сборки.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

Белорусская «Лявониха» и венгерский «Чардаш», у нас василек – у них мак, наш «Беларус» – их Ikarus, Нарочь и Балатон… Перечислять схожие черты 10-миллионных стран можно и дальше. Насколько разнятся белорусы и венгры, настолько и похожи. Но смогут ли народы активизировать сотрудничество, во многом зависит именно от этой встречи.

Официальный визит премьер-министра Венгрии в нашу страну состоялся впервые. Но до этого – активная работа на всех уровнях. К примеру, глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто бывал в Беларуси уже четырежды. Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси» Так что встреча Александра Лукашенко и Виктор Орбана вполне закономерна. Есть взаимный интерес, а значит есть повод познакомиться поближе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Товарооборот 250 миллионов долларов – это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны – Европейским союзом, с другой – Евразийским экономическим союзом.



Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»

За два часа переговоров руководители стран обсудили немало проектов в экономике. Ведь сфер для выгодного взаимодействия более чем достаточно. А потому по итогу минской встречи вполне экономически обоснованная цель – за несколько лет должны взять планку товарооборота в полмиллиарда евро. Для начала.

Отдельно остановились на вопросе энергетической безопасности. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, и тут без критики и давления не обойтись. Но позиции двух стран практически идентичны – никто не в праве указывать суверенным государствам, как обеспечить собственную энергетическую безопасность. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы принять экспертов МАГАТЭ, Евросоюза, других международных структур, чтобы они убедились в том, что атомная электростанция в Островце не угрожает ни самим белорусам, ни соседям. Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой

Встреча во Дворце Независимости, несмотря на явный экономический уклон, носила всё же стратегический характер. Руководители в беседе с журналистами признались: большую часть разговора посвятили геополитическим вопросам.

По событиям на Донбассе пришли к согласию, что Минские соглашения – единственный вариант урегулирования конфликта. Затронули и изменения мира после пандемии. Беларусь, как и Венгрию, немало критикуют за меры борьбы с эпидемией и подходы к решению экономических последствий.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Западные государства часто считают, что они – представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин. А вторая причина – мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию. Мы можем выслушать разные их мнения, но, тем не менее, это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять решение.

После встречи с Александром Лукашенко Виктор Орбан возложил цветы к монументу Победы и отправился в Совмин. Здесь в правительстве было подписано несколько значимых документов. В частности, меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики. Он предусматривает обмен опытом в области эксплуатации АЭС, хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Договорились делиться разработками в сфере электротранспорта, ведь Венгрия, как и мы, взяла курс на зеленую экономику. Чуть ранее стороны заключили рамочное соглашение в сфере птицеводства. И, естественно, договорились углубить сотрудничество в области туризма, восстановить после пандемии туристические потоки.

Беларусь открыта для путешествий и нам есть чем удивить зарубежных гостей. Въездной туризм – важная часть нашей экономики. Ну и для Венгрии, конечно же, это направление приоритетное.

Лариса Хмельницкая, заместитель директора туристической фирмы:

Страна, в общем-то, выдержала достаточно серьезный карантин. Все встали на капитальный ремонт, то есть воспользовались этой ситуацией. Четыре, пять звезд – они все работают и готовы принимать туристов. Заказы уже идут. Такое подошло время, когда венграм стала интересна наша страна, венгры любят природу.