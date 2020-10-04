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Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем

04 октября 2020 16:43
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Новости Беларуси. С выставки «Белпродукт» голодным точно не уйдешь: дегустации здесь на каждом шагу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  Колбасы и сыры – мы к этому разнообразию вкуса уже давно привыкли и принимаем как должное.

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем-1

А вот мороженое из мяса – это экстравагантная фурор-премьера. Не мороженное в холодильнике мясо, а мороженое в стаканчике. Но не со вкусом пломбира, а с натуральным мясным ароматом. Нам ведь интересно: каков он? Это вкус докторской или краковской колбасы?

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем-4

Продукт довольно интересный. Это как настоящее мороженое, здесь примерно 60 % мясной составляющей. Хорошее, отборное мясо, термообработанное, естественно.

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Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем-7

Евгений Поболовец:
На вкус, как докторская колбаса.

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем-10

Здесь немножко есть специй, добавок имбиря, чтобы усилить этот вкус мясной. Мне кажется, должен найти свою нишу среди потребителей.

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем-13

Молоко. Чтобы его качество было высочайшим уже на этапе доения коровы, применяют пищевые добавки, этакие БАДы для бурёнки. Все для того, чтобы «белое золото» было экстракачественным. 

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем-16

Юрий Ломако, директор Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского:
В наших условиях промышленного животноводства необходимо, и мы над этим работаем, максимально стараться применять препараты, которые влияют на иммунитет животных. Влияние на иммунную систему позволяет снизить нагрузку и применение антибиотиков и таким образом повысить качество этой продукции, которая идет на переработку.

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем-19

В целом, это можно в двух фразах выразить. Говорят, что медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество. Как раз за счет того, что он беспокоится о качестве той продукции, которая попадает на наш стол.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Евгений Поболовец # Юрий Ломако # Фотофакт

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