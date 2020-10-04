Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем

Новости Беларуси. С выставки «Белпродукт» голодным точно не уйдешь: дегустации здесь на каждом шагу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Колбасы и сыры – мы к этому разнообразию вкуса уже давно привыкли и принимаем как должное.

А вот мороженое из мяса – это экстравагантная фурор-премьера. Не мороженное в холодильнике мясо, а мороженое в стаканчике. Но не со вкусом пломбира, а с натуральным мясным ароматом. Нам ведь интересно: каков он? Это вкус докторской или краковской колбасы?

Продукт довольно интересный. Это как настоящее мороженое, здесь примерно 60 % мясной составляющей. Хорошее, отборное мясо, термообработанное, естественно. Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля

Евгений Поболовец:

На вкус, как докторская колбаса.

Здесь немножко есть специй, добавок имбиря, чтобы усилить этот вкус мясной. Мне кажется, должен найти свою нишу среди потребителей.

Молоко. Чтобы его качество было высочайшим уже на этапе доения коровы, применяют пищевые добавки, этакие БАДы для бурёнки. Все для того, чтобы «белое золото» было экстракачественным.

Юрий Ломако, директор Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского:

В наших условиях промышленного животноводства необходимо, и мы над этим работаем, максимально стараться применять препараты, которые влияют на иммунитет животных. Влияние на иммунную систему позволяет снизить нагрузку и применение антибиотиков и таким образом повысить качество этой продукции, которая идет на переработку.