«Через 2-3 года уже будет в магазинах». Как в Беларуси выращивают белугу

Новости Беларуси. Грандиозный по своему масштабу форум проходил в Минске с 29 сентября по 4 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на новой площадке – внутри и около футбольного манежа.

Теперь новая локация и новая выставка. «Белферма». От овец и племенных коров и лошадей до новых видов рыб в наших водоёмах и на прилавках магазинов. Начнём с необычного – белуга. Царская рыба, занесённая в Красную книгу.

Известна своими вкусовыми качествами, потому и блюдо для царей, и известно своими гигантскими размерами. Самая крупная известная особь в длину – 6 метров, а вес – около 2 тонн. Теперь её разводят в Беларуси.

Максим Шумак, представитель ОАО «Опытный рыбхоз «Селец»:

Белуга представляет собой быстрорастущий вид рыбы. То есть если нам надо 3-4 года на выращивание товарного осетра, стерляди, то белуга в двухлетнем возрасте – такая же товарная рыба.

Я думаю, что годика через 2-3 уже будет в ассортименте в магазине. Мы поставляем во все точки республики.