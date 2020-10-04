Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля

Новости Беларуси. Грандиозный по своему масштабу форум проходил в Минске с 29 сентября по 4 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на новой площадке – внутри и около футбольного манежа. Организаторы постарались охватить все направления развития сельского хозяйства. Посмотреть действительно было на что.

«Белагро». Главное внимание сейчас – инновациям. Особенно в технической части. Вот машина по выдуву из сортировочной ленты плохого картофеля. Делает это искусственный разум.

Чтобы всё работало как часы, программисты загрузили 7 тысяч картинок – как именно выглядят позеленения, следы болезней, механические повреждения, наросты и червоточины. Автоматическая инспекция, так её называют разработчики, делает десятки кадров в секунду и без ошибок определяет дефект.