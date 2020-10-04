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Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля

04 октября 2020 16:37
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Новости Беларуси. Грандиозный по своему масштабу форум проходил в Минске с 29 сентября по 4 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на новой площадке – внутри и около футбольного манежа.

Организаторы постарались охватить все направления развития сельского хозяйства. Посмотреть действительно было на что. 

Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля -1

«Белагро». Главное внимание сейчас – инновациям. Особенно в технической части. Вот машина по выдуву из сортировочной ленты плохого картофеля. Делает это искусственный разум.

Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля -4

Чтобы всё работало как часы, программисты загрузили 7 тысяч картинок – как именно выглядят позеленения, следы болезней, механические повреждения, наросты и червоточины. Автоматическая инспекция, так её называют разработчики, делает десятки кадров в секунду и без ошибок определяет дефект. 

Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля -7

А это уже следующее звено цепочки – машина по упаковке картофеля. Чтобы не человек работал, а механизм. В год выпускают под 700 штук таких машин, основной рынок сбыта – Россия. От Владивостока до Калининграда. Главное конкурентное преимущество – цена. 

Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля -10

Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГУ «Экспериментальный завод»:
На сегодняшний день их цена отличается в разы. Доходит даже до трех раз. Наши машины очень надежные, я бы сказал, что надежнее, чем импортные аналоги, потому что мы делаем машины, адаптируем их под своих фермеров, используем хорошие, дорогие комплектующие. Подбором определенных комплектующих мы добиваемся хорошей цены.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Близнюк # Евгений Поболовец # Фотофакт

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