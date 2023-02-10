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В Беларуси резко выросло число банковских карточек. Что на это повлияло?

10 февраля 2023 16:03
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Новости Беларуси. Белорусские банки нарастили выпуск платежных карточек на 15 %. На начало года в обращении чуть больше 18 миллионов штук. Фактически по две карточки на одного белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси резко выросло число банковских карточек. Что на это повлияло?-1

Годовой прирост весомый: для сравнения – в 2021 году их количество выросло всего на 1,5 %, или 240 тысяч карт. В 2022 году ряд стран СНГ резко нарастили выпуск карт. Самые большие показатели прироста зафиксировали центробанки Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Грузии. Эксперты отмечают, что увеличению количества карт в обращении способствовал так называемый «карточный туризм». Приезжие в страны СНГ оформляли карты для оплаты международных покупок.

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# Банковские карты # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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