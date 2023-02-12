Идём на Восток. Что даёт Беларуси членство в ШОС?

Новости Беларуси. Выстоять в эпоху перемен поможет как внутренняя стабильность, так и прочное место в системе глобальных координат. Беларусь видит себя среди союзников, в том числе в составе Шанхайской организации сотрудничества. На неделе глава государства подписал Указ о получении членства в ШОС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Партнером по диалогу этой организации Беларусь является с 2010‑го. Наблюдателем стала в 2015, и вот мы на пути к полноправному участию. Что нам это даст? О ШОС сегодня говорят как о влиятельном геополитическом союзе – центре многополярного мира – посмотрите на состав участников: ядерные державы, сильные политические игроки. Как об экономическом блоке, на долю которого приходится четверть мирового ВВП, и как о мощном военном объединение. Именно эта организация выступает этаким коллективным Востоком, который с каждым годом является все большим противовесом коллективному Западу. То есть для нас это возможность получить доступ к технологиям, рынкам сбыта, огромному человеческому потенциалу и безопасности, конечно.