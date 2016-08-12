Минсельхозпрод Беларуси принимает меры для возобновления поставок сухого молока трех предприятий в Россию

Новости Беларуси. Минсельхозпрод принимает меры для возобновления поставок сухого молока трех белорусских предприятий в Россию. Накануне Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз этой продукции из-за претензий к оформлению необходимой документации. Проблемные вопросы не касаются безопасности нашего сухого молока.

Министерство сельского хозяйства Беларуси проводит расследование на заводах, к которым предъявлены претензии. При предъявлении нашей стороной всех необходимых доказательств поставки будут оперативно возобновлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В данном случае мы получили претензии от российской стороны, касаемые именно качества оформления деклараций соответствия. Оно ни в коей мере не касается безопасности продукции. Ветеринарные, допустим, сертификаты, декларации соответствия – это документы высшего уровня, и там оценивается даже различие чернил, которыми строчки написаны, чтобы избежать фальсификации и подделки. В данной ситуации мы, получив претензии, разбираемся, проводим расследование вместе с сотрудниками предприятий, вместе с Государственной ветеринарной службой. Мы сейчас оперативно разбираемся и постараемся максимально быстро эту ситуацию разрешить.