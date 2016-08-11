Новости экономики за 11.08.2016

Новости Беларуси. Женщина, которая хранит в банке около 70 миллионов рублей. Таков портрет среднестатистического белорусского вкладчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТАТИСТИКА ВКЛАДА

Исследование получилось масштабным. В нем приняли участие почти все банки, зарегистрированные в нашей стране. Итог: белорусы любят хранить вклады в валюте: на доллары, евро и российские рубли приходится 85% от общего объема вкладов. Правда, по сравнению с первым кварталом сбережения в валюте сократились почти на 4%, а вот рублевые прибавили 3%.

ИЗ ОБОРОТА

Через два месяца в обороте будет подавляющее большинство денег нового образца. По оценке Нацбанка изъятие старых денег идет более высокими темпами, чем ожидалось. До конца года действует параллельное обращение двух видов банкнот. Процесс адаптации экономической среды произошел быстро. Эксперты объясняют это высоким уровнем развития финансовых технологий.

ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

Нацбанк изъял из банковской системы Беларуси 800 миллионов рублей избыточной ликвидности. Это так называемые свободные неиспользуемые деньги. Их изъятие необходимо для того, чтобы поддержать стабильность обменного курса, процентных ставок на определенном уровне, обеспечить предсказуемость финансового рынка.

Размер месячной минимальной заработной платы в июле составил 239 рублей 48 копеек. Показатель вырос после недавней индексации на девять с половиной рублей. Также повышающий коэффициент применен к пособиям для безработных. А вот стипендии и зарплаты чиновников останутся на прежнем уровне. Напомню, все эти показатели индексируют при условии, что инфляция превысила пятипроцентный порог к месяцу их предыдущего пересчета.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Доллар подешевел на 4 пункта, евро - на 6, российский рубль - на 78.