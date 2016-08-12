Уборочная-2016 в Витебской области: три тысячника, первый урожай из гибрида ржи и комбайны на гусеничном ходу

Новости Беларуси. Борьба за каждый колосок. В сложных условиях продолжает жатву Витебская область. Убрано на севере страны пока около 40% зерновых. В лидерах – Оршанский район. И по темпам, и по урожайности. Здесь на 7 центнеров с гектара зерна больше, нежели средний показатель по области. В числе лидеров – хозяйство «Браздетчино», где вот-вот абсолютно все комбайнеры будут тысячниками. И это в условиях рискованного земледелия.

В хозяйстве Браздетчино Оршанского района сегодня уже три тысячника. К окончанию уборки будет семь – ровно столько комбайнеров трудятся на полях хозяйства. Среди лидеров – Руслан Кашталев. Профессиональный агроном сам попросился работать на комбайне.

Руслан Кашталев, механизатор сельскохозяйственного филиала «Браздетчино» мясоконсервного комбината:

При нынешней технике не так стало тяжело, как раньше. Как говорится, в каждой работе свои нюансы. Бывает и тяжело, бывает и нормально. Мне больше нравится с техникой обращаться. Попробовал растениеводство – не мое это.

Александр Стабровский, механизатор сельскохозяйственного филиала «Браздетчино» мясоконсервного комбината:

Едем три километра в час для того, чтобы не забило комбайн, лучше срез, лучше вымолот зерна, соломоизмельчитель, чтобы не забило.

И такой скрупулезный подход к работе на комбайне здесь давно стал нормой. Меньше потери – больше хлеба. В хозяйстве планируют собрать 6 тысяч тонн зерна.

Впервые в Витебской области в 2016 году посеяли гибрид ржи. Эксперимент удался. Из одного зернышка выросло 15-20 колосков. А урожайность составила до 60 центнеров с гектара.

Помимо культуры земледелия здесь развивают и культуру отношения к хлеборобам.

Николай Шабуня, генеральный директор мясоконсервного комбината:

Мы постепенно начинаем прививать на своем предприятии такое же уважение к работникам сельского хозяйства, потому что это наши кормильцы.

Работают механизаторы Витебской области в сложнейших условиях. Северный регион – зона рискованного земледелия.

Юрий Капитанов, директор сельскохозяйственного филиала «Браздетчино» мясоконсервного комбината:

Здесь самый короткий промежуток времени вегетации растений. Все надо делать в срок: если проморгал, даже начиная с посева, что озимых культур, что яровых культур – не успевает вызреть до конца, колос получается не выполнен, недобор урожая.

Низкие температуры, маленькие поля, на которых технике приходится буквально крутиться, чтобы без потерь убрать урожай, переувлажнение почвы. И это далеко не все нюансы. Но ждать от природы погоды у хлеборобов просто нет времени. Потому, например, в Городокском районе уже задействовали комбайны на гусеничном ходу – отечественные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.