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Минсельхозпрод Беларуси активизирует сотрудничество с Венгрией. Какая продукция интересна странам?

02 февраля 2023 15:42
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Опытом внедрения инноваций в сельском хозяйстве белорусы готовы обменяться с коллегами из Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На деловой встрече в Минске обсудили перспективы взаимодействия по вопросам птицеводства, семеноводства и селекции в рамках совместной работы с венгерскими компаниями.

Минсельхозпрод Беларуси активизирует сотрудничество с Венгрией. Какая продукция интересна странам?-1

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между нашими странами ежегодно растет. Используются по максимуму все возможности наращивания объемов взаимных поставок. Беларусь продает Венгрии семена и плоды масличных культур. В свою очередь Венгрия поставляет нам семенную кукурузу, племенную домашнюю птицу, овощи, растения и семена.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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