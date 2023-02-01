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Объёмы скупки золота в 2022 году достигли 55-летнего максимума

01 февраля 2023 18:10
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Спрос на золото в мире продолжает стремительный рост. Объемы скупки в 2022 году достигли 55-летнего максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Объёмы скупки золота в 2022 году достигли 55-летнего максимума-1

Центробанки разных стран все также активно скупают драгметалл, чтобы пополнить свои хранилища. В четвертом квартале прошлого года объемы скупки выросли рекордно – они стали примерно в 12 раз больше. Эксперты называют основным преимуществом золота перед резервными валютами то, что оно не контролируется иностранными правительствами. Также интерес может быть связан с желанием центробанков диверсифицировать резервы и сократить вложения в долларах.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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