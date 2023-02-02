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Новости экономики за 02.02.2023

02 февраля 2023 15:44
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Новости Беларуси. Беларусь переориентирует экспорт своей нефтехимической продукции с украинского на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опытом внедрения инноваций в сельском хозяйстве белорусы готовы обменяться с коллегами из Венгрии. Какие отрасли наиболее перспективны для сотрудничества? И почему на белорусском рынке станет больше российских автомобилей?

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской.

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Фонд социальной защиты населения запустил мобильное приложение, которое позволит получить свидетельство социального страхования в электронном виде. Там будут сведения о трудовой деятельности человека, можно будет рассчитать страховой стаж и дату выхода на пенсию.

Новости экономики за 02.02.2023-1

До 28 февраля ФСЗН изучает потребности пользователей приложения и принимает вопросы и предложения по электронной почте.

Россияне массово едут в Беларусь на шопинг. Продажи туров в нашу страну выросли до 60%. Подробнее здесь.

2023 ГОД НАЧИНАЕТСЯ СО СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ДОХОДОВ ПЕНСИОНЕРОВ: ПЛЮС 23 % ЗА ЯНВАРЬ

Пенсии в стране растут быстрее зарплат: за декабрь средняя зарплата по РБ поднялась на 14 % год к году. По сравнению с сопоставимым месяцем предыдущего года пенсии увеличились на 22 % в номинале. Иными словами, благосостояние пенсионеров улучшается большими темпами, чем у занятых в экономике.

Новости экономики за 02.02.2023-4

Средний размер назначенных пенсий по итогам декабря составил 630 рублей. По итогам января он останется практически на уровне декабрьского.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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