Новости экономики за 02.02.2023

Новости Беларуси. Беларусь переориентирует экспорт своей нефтехимической продукции с украинского на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опытом внедрения инноваций в сельском хозяйстве белорусы готовы обменяться с коллегами из Венгрии. Какие отрасли наиболее перспективны для сотрудничества? И почему на белорусском рынке станет больше российских автомобилей?

Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской.

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Фонд социальной защиты населения запустил мобильное приложение, которое позволит получить свидетельство социального страхования в электронном виде. Там будут сведения о трудовой деятельности человека, можно будет рассчитать страховой стаж и дату выхода на пенсию.