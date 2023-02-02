Российских автомобилей на белорусском рынке станет больше. Что изменилось в правилах допуска?

Новости Беларуси. Российских автомобилей на белорусском рынке станет больше. Правила допуска на наш рынок транспортных средств и шасси, произведенных в России, упростили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за возникших в последние два года сложностей с поставками зарубежных запчастей и деталей необходимо было смягчить требования к отдельным колесным транспортным средствам.

Правительство внесло изменения в крайне важный для развития автомобильного рынка страны документ – Постановление Совета министров, вступившее в силу в начале февраля. Решение правительства позволит существенно нарастить предложение на рынке новых авто, в том числе легковых. Это снизит инфляционные ожидания, расширит выбор для потребителя. Постановление также упрощает и процедуру оценки соответствия ввозимых юрлицами из-за пределов территории ЕАЭС единичных транспортных средств – оно может не оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб.

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