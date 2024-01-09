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Минсельхозпрод: Беларусь обеспечивает себя молочными продуктами на 267%

09 января 2024 16:52
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Беларусь обеспечивает себя молочными продуктами на 267 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, это в два раза выше уровня стран Европейского союза.

Минсельхозпрод: Беларусь обеспечивает себя молочными продуктами на 267%-1

Наша страна входит в топ-5 мировых экспортеров молочки. На зарубежные рынки поставляется более 1,8 тысячи наименований, а география экспорта расширилась до 50 стран. За прошедшие 10 лет производство молока увеличилось более чем на 25 %. Совершенствование технологий производства проводится за счет модернизации, реконструкции и строительства новых молочно-товарных ферм.

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# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская

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