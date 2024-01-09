Минсельхозпрод: Беларусь обеспечивает себя молочными продуктами на 267%

Беларусь обеспечивает себя молочными продуктами на 267 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, это в два раза выше уровня стран Европейского союза.

Наша страна входит в топ-5 мировых экспортеров молочки. На зарубежные рынки поставляется более 1,8 тысячи наименований, а география экспорта расширилась до 50 стран. За прошедшие 10 лет производство молока увеличилось более чем на 25 %. Совершенствование технологий производства проводится за счет модернизации, реконструкции и строительства новых молочно-товарных ферм.