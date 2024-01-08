ЕАБР: белорусская экономика может вырасти в 2024-м на 2%

Эксперты Евразийского банка развития сохраняют прогноз роста белорусской экономики на этот год в пределах 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы еженедельного макроэкономического обзора обратили внимание, что в прошлом году белорусская экономика показала крайне высокую степень адаптивности к изменившимся внешним факторам.

По итогам десяти месяцев 2023-го ВВП страны вырос на 3,8 %. Аналитики банка сделали акцент и на том, что экспорт в третьем квартале рос быстрее импорта. Это стало одним из факторов роста ВВП. В ЕАБР считают, что экспорт и далее будет поддерживаться за счет настроенных производственно-логистических цепочек.