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Совмин продлил действие дополнительных мер поддержки экспорта

09 января 2024 10:39
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Правительство продлило действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2024 года. Это поспособствует дальнейшему наращиванию присутствия наших товаров и услуг на рынках России, Китая, дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совмин продлил действие дополнительных мер поддержки экспорта-1

Идет активное выстраивание новых торгово-экономических связей и формирования логистических цепочек для поставок в страны Африканского континента. За этот год планируется обеспечить рост экспорта в регион как минимум в 2,5 раза к уровню 2023-го. Основную прибавку ожидается получить по продовольствию, машинам, оборудованию, продукции химической промышленности.

# Экспорт # Экономика

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