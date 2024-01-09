Совмин продлил действие дополнительных мер поддержки экспорта

Правительство продлило действие дополнительных мер поддержки экспорта до конца 2024 года. Это поспособствует дальнейшему наращиванию присутствия наших товаров и услуг на рынках России, Китая, дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идет активное выстраивание новых торгово-экономических связей и формирования логистических цепочек для поставок в страны Африканского континента. За этот год планируется обеспечить рост экспорта в регион как минимум в 2,5 раза к уровню 2023-го. Основную прибавку ожидается получить по продовольствию, машинам, оборудованию, продукции химической промышленности.