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Новости экономики за 09.01.2023

09 января 2023 18:05
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Почем золото? Драгоценные металлы сейчас можно сдать дороже. Какие расценки? Строительство и благоустройство. Где развернутся работы с инвестиционным капиталом? И новости для тех, кто думает о братьях наших меньших. В Беларуси будут производить больше кормов для кошек и собак.

Обо всем подробнее в экономическом обзоре дня программы Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПОДНЯЛО ЦЕНЫ НА ЗАКУПКУ У ФИЗЛИЦ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА И ДРУГИХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

В Беларуси будут больше делать кормов для кошек и собак.

Новости экономики за 09.01.2023-1

Сдать золото теперь можно по более высокой цене. Министерство финансов подняло цены на закупку у физлиц изделий из драгоценных металлов. Теперь за грамм золота в изделиях и ломе 900-й пробы можно получить 120 рублей 27 копеек. Существенно выросла цена на платину – 70 рублей 94 копейки. В 2022 году цены меняли пять раз. Весной Минфин сделал это четыре раза: в марте, апреле и дважды в мае.

ДЕПУТАТЫ МИНГОРСОВЕТА ПРИНЯЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ НА 2023 ГОД

В Беларуси изменят порядок выплаты пенсий.

Новости экономики за 09.01.2023-4

Депутаты Мингорсовета приняли инвестиционную программу на 2023 год. Самыми большими ее разделами стали жилищное строительство и благоустройство населенных пунктов. Согласно документу, в некоторых районах столицы развернется масштабная стройка. Также продолжатся работы по подготовке к застройке участков на улицах Филимонова – Столетова и Притыцкого – Дунина-Марцинкевича. 27 % от всех средств программы пойдет на развитие инженерно-транспортных сетей к районам жилой застройки.

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