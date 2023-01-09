Новости экономики за 09.01.2023

Почем золото? Драгоценные металлы сейчас можно сдать дороже. Какие расценки? Строительство и благоустройство. Где развернутся работы с инвестиционным капиталом? И новости для тех, кто думает о братьях наших меньших. В Беларуси будут производить больше кормов для кошек и собак.

Обо всем подробнее в экономическом обзоре дня программы Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПОДНЯЛО ЦЕНЫ НА ЗАКУПКУ У ФИЗЛИЦ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА И ДРУГИХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ