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Минэкономики выносит на обсуждение проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития

09 января 2024 06:37
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Укрепить страну и обеспечить благополучие белорусов. На это направлена экономическая и социальная политика государства. Выстоять в непростых внешних условиях, сохранить траекторию роста помогают целевое планирование, мобилизационный подход в управлении и контроль выполнения поставленных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики выносит на обсуждение проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития-1

Президент часто говорит, что экономика – в основе всего. Активной должна быть роль отраслевого министерства, которое готовит проекты планирования: тактические и стратегические. Обосновывать направления деятельности власти в целом и страны на перспективу предстоит на Всебелорусском народном собрании.

Минэкономики выносит на обсуждение проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития-4

Проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года базируется на системном подходе, который раскроет развитие взаимосвязанных компонентов: человек, экономика и экология. На их основе определены приоритеты долгосрочного развития. В их числе народосбережение и укрепление традиционных семейных ценностей, качественное образование, технологическая независимость и построение интеллектуальной экономики, конкурентная и доступная бизнес-среда, ресурсоэффективность.

Проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития выносится на общественное обсуждение. Ее положения станут основой стратегий развития отраслей экономики и документов государственного планирования.

# Государственная политика # Экономика

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