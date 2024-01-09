Минэкономики выносит на обсуждение проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития

Укрепить страну и обеспечить благополучие белорусов. На это направлена экономическая и социальная политика государства. Выстоять в непростых внешних условиях, сохранить траекторию роста помогают целевое планирование, мобилизационный подход в управлении и контроль выполнения поставленных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент часто говорит, что экономика – в основе всего. Активной должна быть роль отраслевого министерства, которое готовит проекты планирования: тактические и стратегические. Обосновывать направления деятельности власти в целом и страны на перспективу предстоит на Всебелорусском народном собрании.

Проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года базируется на системном подходе, который раскроет развитие взаимосвязанных компонентов: человек, экономика и экология. На их основе определены приоритеты долгосрочного развития. В их числе народосбережение и укрепление традиционных семейных ценностей, качественное образование, технологическая независимость и построение интеллектуальной экономики, конкурентная и доступная бизнес-среда, ресурсоэффективность.

Проект концепции Национальной стратегии устойчивого развития выносится на общественное обсуждение. Ее положения станут основой стратегий развития отраслей экономики и документов государственного планирования.