Министр лесного хозяйства Беларуси: мы сработали в историческом максимуме по выручке и экспорту нашей продукции

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы сегодня сработали в историческом максимуме по выручке, по экспорту нашей продукции. Мы сегодня своевременно и в соответствии с графиком роста заработной платы ее выплачиваем. В отрасли отсутствуют убыточные организации. Мы даже не говорим об этом. Финансовая, экономическая составляющая достаточно благополучная. Отрасль по итогам прошлого года свыше миллиона метров кубических топливной щепы экспортировала. И Президент достаточно чувствительно относится к этому вопросу. В ближайшее время будут пересмотрены наши подходы по использованию газа в виде топлива.

Александр Лукашенко: лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации (читайте здесь).