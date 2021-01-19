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Министр лесного хозяйства Беларуси: мы сработали в историческом максимуме по выручке и экспорту нашей продукции

19 января 2021 14:21
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Новости Беларуси. О работе лесной отрасли, техническом переоснащении профильных предприятий и заготовке древесины говорили во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр лесного хозяйства Беларуси: мы сработали в историческом максимуме по выручке и экспорту нашей продукции-1

Как рассказал журналистам Виталий Дрожжа, Президент поставил задачу и дальше создавать производства по выпуску топливных пеллет, кроме того, пересмотреть использование местных видов топлива.  

Министр лесного хозяйства Беларуси: мы сработали в историческом максимуме по выручке и экспорту нашей продукции-4

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:  
Мы сегодня сработали в историческом максимуме по выручке, по экспорту нашей продукции. Мы сегодня своевременно и в соответствии с графиком роста заработной платы ее выплачиваем. В отрасли отсутствуют убыточные организации. Мы даже не говорим об этом. Финансовая, экономическая составляющая достаточно благополучная. Отрасль по итогам прошлого года свыше миллиона метров кубических топливной щепы экспортировала. И Президент достаточно чувствительно относится к этому вопросу. В ближайшее время будут пересмотрены наши подходы по использованию газа в виде топлива.  

Александр Лукашенко: лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидемической ситуации (читайте здесь).  

# Государственная лесная политика # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Субботин # Виталий Дрожжа # Фотофакт

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