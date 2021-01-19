«Можем выглядеть очень достойно на мировом уровне». Дзермант о проекте программы социально-экономического развития

Алексей Дзермант, политолог:

Я обратил внимание прежде всего на ряд таких новшеств, как прорывные отрасли в экономике, на которые будет делаться ставка. Это и развитие электротранспорта, и вообще инфраструктуры, завязанные на БелАЭС, это и развитие биотехнологий, биоинженерии, это, в общем-то, все то, в чем наша наука достаточно сильна. И мы здесь можем выглядеть очень достойно на мировом уровне. Далее следует сказать, что такое новшество, может быть, даже где-то и западавшее, но тем не менее оно нужно, мне кажется, в современном мире высококонкурентном – это создание госкорпораций. Этот ход помогал вытянуть экономики, например, Японии, Кореи, Китая. Я думаю, что этот опыт применим и у нас совершенно точно, особенно в том мире, который сейчас наступает.