Прямой эфир

«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?

03 ноября 2020 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Зеленая карта» минского региона еще больше расширится молодыми деревьями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?-1

Например, сосны, ели, декоративные туи и можжевельник разных цветов и размеров выращивают в питомнике Смолевичского лесхоза. На 20 гектарах – сотни тысяч деревьев и кустарников.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?

Встречаются и довольно редкие экземпляры, такие как красный дуб. Качественный посадочный материал помогает выращивать автоматический комплекс. Специалисты говорят, что их молодые деревца хорошо приживаются на приусадебных участках.

«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?-4

Александр Грищеня, главный лесничий Смолевичского лесхоза:
Больше всего берут тую смарагд, она больше всего пользуется спросом. И берут в основном такие до метра высотой. И мы ее постоянно подсаживаем, больше на нее делаем сейчас упор. Есть еще и можжевельники, тисы, туи – просто очень много их видов всяких: и золотисто-кончиковые, шаровидные туи.

«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?-7

Потенциал зеленых плантаций достаточно серьезный: в будущем из тепличных саженцев вырастет несколько сотен гектаров леса.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове скоро начнут строить микрорайон «Лядище-2»
03 ноября 2020 14:34

В Борисове скоро начнут строить микрорайон «Лядище-2»

Власти Минска выделят дополнительное финансирование медучреждениям для борьбы с коронавирусом
03 ноября 2020 14:31

Власти Минска выделят дополнительное финансирование медучреждениям для борьбы с коронавирусом

«Со званого ужина или выставки отправляемся в поле». Как устроен рабочий день спецкоров и собкоров газеты «Мінская праўда»
03 ноября 2020 13:43

«Со званого ужина или выставки отправляемся в поле». Как устроен рабочий день спецкоров и собкоров газеты «Мінская праўда»