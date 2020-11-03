«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?

Новости Беларуси. «Зеленая карта» минского региона еще больше расширится молодыми деревьями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Зеленая карта» минского региона еще больше расширится молодыми деревьями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Например, сосны, ели, декоративные туи и можжевельник разных цветов и размеров выращивают в питомнике Смолевичского лесхоза. На 20 гектарах – сотни тысяч деревьев и кустарников.
Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?
Встречаются и довольно редкие экземпляры, такие как красный дуб. Качественный посадочный материал помогает выращивать автоматический комплекс. Специалисты говорят, что их молодые деревца хорошо приживаются на приусадебных участках.
Александр Грищеня, главный лесничий Смолевичского лесхоза:
Больше всего берут тую смарагд, она больше всего пользуется спросом. И берут в основном такие до метра высотой. И мы ее постоянно подсаживаем, больше на нее делаем сейчас упор. Есть еще и можжевельники, тисы, туи – просто очень много их видов всяких: и золотисто-кончиковые, шаровидные туи.
Потенциал зеленых плантаций достаточно серьезный: в будущем из тепличных саженцев вырастет несколько сотен гектаров леса.