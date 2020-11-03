«Берут в основном до метра высотой». Какие деревья хорошо приживаются на приусадебных участках?

Новости Беларуси. «Зеленая карта» минского региона еще больше расширится молодыми деревьями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, сосны, ели, декоративные туи и можжевельник разных цветов и размеров выращивают в питомнике Смолевичского лесхоза. На 20 гектарах – сотни тысяч деревьев и кустарников.

Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?

Встречаются и довольно редкие экземпляры, такие как красный дуб. Качественный посадочный материал помогает выращивать автоматический комплекс. Специалисты говорят, что их молодые деревца хорошо приживаются на приусадебных участках.