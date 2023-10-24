Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси

Новости Беларуси. Почти четверть ВВП Беларуси формируется бизнесменами. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы поддержки и развития отечественного бизнеса 24 октября обсуждают на Форуме деловых кругов, который проходит в рамках Белорусской недели предпринимательства.

Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в экономику страны. Согласно статистике, треть работающего населения имеет свое дело, соответственно, треть поступлений в бюджет – доходы от предпринимательской деятельности. Даже в условиях санкционного давления белорусский бизнес выстоял, адаптировался к новым условиям и продолжает развиваться. И даже более – выходит на новый уровень.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

В период санкционного давления, в период, по сути дела, развязанной экономической войны против нашей страны, именно они, малый бизнес, вместе с крупными предприятиями выстояли. И не только выстояли, но и продолжают развитие. Они сохранили свои коллективы, перенаправили потоки на другие рынки, быстро адаптировались. В этом и есть суть предпринимательства – адаптироваться к новым условиям.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Предприниматель – это очень креативный человек, верующий в свою позицию, продукт, предмет, который он производит либо услугу оказывает. Поэтому эти люди – лидеры, на которых мы должны равняться и их обязательно слышать.