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Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси

24 октября 2023 13:48
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Новости Беларуси. Почти четверть ВВП Беларуси формируется бизнесменами. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы поддержки и развития отечественного бизнеса 24 октября обсуждают на Форуме деловых кругов, который проходит в рамках Белорусской недели предпринимательства.

Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси-1

Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в экономику страны. Согласно статистике, треть работающего населения имеет свое дело, соответственно, треть поступлений в бюджет – доходы от предпринимательской деятельности. Даже в условиях санкционного давления белорусский бизнес выстоял, адаптировался к новым условиям и продолжает развиваться. И даже более – выходит на новый уровень.

Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси-4

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
В период санкционного давления, в период, по сути дела, развязанной экономической войны против нашей страны, именно они, малый бизнес, вместе с крупными предприятиями выстояли. И не только выстояли, но и продолжают развитие. Они сохранили свои коллективы, перенаправили потоки на другие рынки, быстро адаптировались. В этом и есть суть предпринимательства – адаптироваться к новым условиям.

Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Предприниматель – это очень креативный человек, верующий в свою позицию, продукт, предмет, который он производит либо услугу оказывает. Поэтому эти люди – лидеры, на которых мы должны равняться и их обязательно слышать.

Министр экономики: бизнесмены формируют почти четверть ВВП Беларуси-10

В рамках Недели предпринимательства пройдут встречи, переговоры и диалоговые площадки по всем актуальным вопросам ведения бизнеса. Ожидается, что участие в них примут представители госорганов, бизнеса и объединений предпринимателей, а также граждане, заинтересованные в открытии собственного дела.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Червяков # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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