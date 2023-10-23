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Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина

23 октября 2023 16:48
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Новости Беларуси. Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина. Ниже, чем у нас, цены на бензин и дизель только в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина-1

Самое дорогое топливо у голландцев (2,35 евро за литр 95-го) и у финнов (2,18 евро). В нашей стране, как в Казахстане и России, традиционно для последних лет фиксируется самая низкая цена на бензин и среди стран Европы. Весной цены на бензин в Беларуси снижались 10 недель подряд. Если говорить о мировой статистике, то дешевле всего заправляться в Алжире, Кувейте и Иране, а дороже всего в Гонконге.

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# Цены на бензин # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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