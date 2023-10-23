Новости экономики за 23.10.2023
Новости Беларуси. Главный финансовый регулятор страны утвердил основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Белорусов больше волнует вопрос доступности кредитов и выгодного сбережения средств. Объемы финансирования будут формировать на уровне, обеспечивающем потребности экономики. Что касается инфляции, цель на 2024-й – выйти на показатель в 6 %, для этого планируют регулировать денежное предложение.
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СУММЕ СДЕЛОК НА БУТБ
Московская область стала лидером по сумме сделок на площадке промышленных и потребительских товаров Белорусской универсальной товарной биржи. Уже 1 107 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитованы на бирже, и это около трети от общего количества российских участников биржевых торгов. С начала года российские резиденты почти в 2 раза увеличили объемы сделок на площадке промышленных и потребительских товаров. При этом две трети всех транзакций пришлось на Московскую область, что делает компании из этого региона самыми активными пользователями электронной платформы БУТБ. В пятерку регионов-лидеров по объемам биржевого товарооборота на площадке также вошли Ленинградская, Смоленская, Тульская и Свердловская области.
Нацбанк: ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% в 2024 году.
БОЛЕЕ ТРЕТИ ВСЕХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МИНСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
На 5,5 миллиарда рублей пополнили казну столицы субъекты малого и среднего бизнеса с начала года. Это более трети всех поступлений в бюджет Минска. Всего в столице боле 110 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 40 тысяч организаций и более 70 тысяч индивидуальных предпринимателей. Основной объем поступления налогов в бюджет столицы обеспечивают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и подоходный налог.
Беларусь на втором месте в ЕАЭС по стоимости бензина.