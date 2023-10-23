Новости экономики за 23.10.2023

Новости Беларуси. Главный финансовый регулятор страны утвердил основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Белорусов больше волнует вопрос доступности кредитов и выгодного сбережения средств. Объемы финансирования будут формировать на уровне, обеспечивающем потребности экономики. Что касается инфляции, цель на 2024-й – выйти на показатель в 6 %, для этого планируют регулировать денежное предложение. Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ ПО СУММЕ СДЕЛОК НА БУТБ Московская область стала лидером по сумме сделок на площадке промышленных и потребительских товаров Белорусской универсальной товарной биржи. Уже 1 107 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области аккредитованы на бирже, и это около трети от общего количества российских участников биржевых торгов. С начала года российские резиденты почти в 2 раза увеличили объемы сделок на площадке промышленных и потребительских товаров. При этом две трети всех транзакций пришлось на Московскую область, что делает компании из этого региона самыми активными пользователями электронной платформы БУТБ. В пятерку регионов-лидеров по объемам биржевого товарооборота на площадке также вошли Ленинградская, Смоленская, Тульская и Свердловская области. Нацбанк: ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% в 2024 году.