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Нацбанк: ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% в 2024 году

23 октября 2023 16:47
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в Беларуси на 2024 год прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых. Такие цифры содержатся в основных направлениях денежно-кредитной политики на будущий год, которые утверждены постановлением правления Нацбанка в рамках реализации положений обновленного Банковского кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% в 2024 году-1

Процентная политика будет направлена на то, чтобы сбережения в национальной валюте сделать более привлекательными и выгодными для граждан, а также на доступность кредитов для субъектов хозяйствования и населения. Под кредиты для физических и юридических лиц банки выделят около 150 миллиардов рублей. В целом требования банков к экономике увеличатся примерно на 10 %. При этом доля рублевых заимствований на конец следующего года должна составить не менее 70 %, а доля необслуживаемых кредитов не должна превысить 10 %.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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