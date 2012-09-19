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Минфин Беларуси обещает бюджетникам $420 зарплату в 2013 году

19 сентября 2012 18:18
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Новости Беларуси. Повышение заработной платы в бюджетном секторе оправдано текущей экономической ситуацией. Такое мнение высказали в министерстве финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост заработных плат вырос в связи с тем, что повысились доходы бюджета. В этом году тарифная ставка первого разряда повышалась уже трижды. Специалисты не исключают очередного повышения в ближайшие месяцы. В следующем году заработные платы у бюджетников вырастут в целом ещё на 10%. 

Максим Ермолович, заместитель министра финансов Беларуси:
На конец года мы будем иметь зарплату в бюджетном секторе на уровне 3 620 тысяч. Это 420 долларов, что составляет не менее 80% от той заработной платы, которая прогнозируется по всей экономике.  

# Экономика # Зарплаты в Беларуси # Государственная политика # Максим Ермолович

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