Минфин Беларуси обещает бюджетникам $420 зарплату в 2013 году

Новости Беларуси. Повышение заработной платы в бюджетном секторе оправдано текущей экономической ситуацией. Такое мнение высказали в министерстве финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост заработных плат вырос в связи с тем, что повысились доходы бюджета. В этом году тарифная ставка первого разряда повышалась уже трижды. Специалисты не исключают очередного повышения в ближайшие месяцы. В следующем году заработные платы у бюджетников вырастут в целом ещё на 10%.

Максим Ермолович, заместитель министра финансов Беларуси:

На конец года мы будем иметь зарплату в бюджетном секторе на уровне 3 620 тысяч. Это 420 долларов, что составляет не менее 80% от той заработной платы, которая прогнозируется по всей экономике.