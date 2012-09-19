Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси выступает за расширение использования пластиковых карточек для безналичных расчетов. Ожидается, что терминалы шаговой доступности появятся по всей стране. Проработка вопроса идет совместно с Минторгом, Потребкооперацией и предпринимателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В идеале оплатить товары и услуги карточкой можно будет не только в магазине, аптеке, на почте, но и на рынках. При этом Нацбанк инициирует и внесение изменений в Закон «О защите прав потребителей».

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Прописали проект программы как нам действовать. Сейчас его отдали на всенародное обсуждение. Все услуги, которые оказываются в республике, и коммунальные в первую очередь, должны тоже иметь возможность принять от гражданина платеж в безналичном порядке. Агроусадьбы должны тоже иметь у себя терминалы. Они должны быть в такси, на рынке.