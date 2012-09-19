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Крупнейший горнодобывающий холдинг Индонезии приобретет в Беларуси карьерную технику и зерносушильные комплексы

19 сентября 2012 13:27
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Новости Беларуси. Представители бизнес-кругов Индонезии с визитом в Минске. Главные темы переговоров – сотрудничество в области машиностроения и сельского хозяйства. Возглавляет делегацию руководитель крупнейшего в Индонезии горнодобывающего холдинга. Гости намерены приобрести белорусскую карьерную и сельскохозяйственную технику и зерносушильные комплексы.

С индонезийской делегацией 19 сентября встретился первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Речь шла и о закупке калийных удобрений, которые составляют основу нашего экспорта в юго-восточную Азию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осман Сапта, председатель Индонезийской ассоциации фермеров:
У вас замечательная страна, мы должны развивать наше сотрудничество. Бизнесмены из Индонезии могут инвестировать в Беларусь, а я буду стараться сделать все, чтобы наладить инвестиционные потоки. Сферы сотрудничества могут быть разными. Мне у вас очень нравится.

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# Экономика # Международное сотрудничество # Владимир Семашко # Беларусь-Индонезия

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