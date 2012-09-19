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Мясников вручил награды лучшим предпринимателям Беларуси 2011 года

19 сентября 2012 18:10
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Новости Беларуси. 19 сентября по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске награждали победителей и лауреатов 15 республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2011 года». 16 номинаций разделили 50 предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес по-белорусски поддерживается государством. В минувшем году приняты решения о свободе ценообразования, радикальном сокращении числа лицензируемых видов деятельности и первичных форм отчетности. Ставка налога на прибыль в нынешнем году составляет 18%. Это одна из самых низких ставок в Европе. Все эти меры направлены на развитие предпринимательства и деловой инициативы

Александр Груздов, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Участие в конкурсе принял 961 субъект хозяйствования. По некотром субъектам было непросто принять решение. Не буду раскрывать кухню, но, поверьте, критерии у нас прозрачные. Там все правильно.

Виталий Белов, директор предприятия по производству пищевых продуктов:
В масштабах республики наш труд так оценили впервые. Это же все не свалилось просто так. Это быт титанический труд. Я начинал с нуля в 2008 году, а уже через год вышел в лидеры.

Ирина Подобед, директор фармацевтической компании:
Мы участвуем в четвертый раз. В впервый раз стали лауреатами, но нам этого показалось недостаточно. Мы подтянулись и потом три года подряд становились лучшими. Весь коллектив рад.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Ирина Подобед # Государственная политика

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