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Минэкономики: новые производства укрепляют импортонезависимость страны и наращивают экспорт

19 июля 2023 16:44
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Новости Беларуси. Новые производства укрепляют импортонезависимость страны и помогают нарастить экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: новые производства укрепляют импортонезависимость страны и наращивают экспорт-1

В июне на Гродненском стеклозаводе был реализован инвестпроект по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Новое производство позволило привлечь в экономику региона более 50 миллионов долларов, создать дополнительные рабочие места. Выпускаемая продукция позволит заместить импорт и увеличить продажи на внутреннем рынке, а также обладает хорошим экспортным потенциалом. Проект уникален для страны, аналогов ему не более 10 в мире.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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