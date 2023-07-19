Минэкономики: новые производства укрепляют импортонезависимость страны и наращивают экспорт

В июне на Гродненском стеклозаводе был реализован инвестпроект по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Новое производство позволило привлечь в экономику региона более 50 миллионов долларов, создать дополнительные рабочие места. Выпускаемая продукция позволит заместить импорт и увеличить продажи на внутреннем рынке, а также обладает хорошим экспортным потенциалом. Проект уникален для страны, аналогов ему не более 10 в мире.

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