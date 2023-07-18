Ряд поручений Лукашенко по экспорту калия выполнены. Итоги заседания правительства во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Страна рассчитывает в 2023 году экспортировать 8 миллионов тонн калийных удобрений. Сложные вопросы логистики решены. Объемы продаж сохранены. Осталось найти способы сокращения затрат на доставку калия потребителям. Сегодня, 18 июля, во Дворце Независимости рассмотрели вопросы создания портовых мощностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд поручений, данных главой государства, выполнены. Беларусь уже перевезла через российские порты в четыре раза больше грузов, чем за такой же промежуток в прошлом. Речь о химических минеральных удобрениях, нефти и нефтепродуктах. Теперь стоит задача повысить эффективность переброски удобрений. Причем такие сложности приходится преодолевать на фоне снижения мировых цен на удобрения. Не насолят ли нам санкции и мировая конъюнктура? Тему продолжит политический обозреватель Евгений Пустовой.

В чем вся соль. Это совещание промежуточное. В таком составе у главы государства уже собирались в 2023 году. Президента интересует, как идут дела в создании альтернативной логистики. Европейские функционеры перекрыли привычные и наработанные маршруты. Цель была – выбить почву из-под ног нашей экономики. Экономики экспортоориентиравонной. Не вышло. Правительство умело отреагировало. Президент держит в тонусе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Направления работы были определены, необходимые решения приняты. Пришло время сверить часы и, если нужно, подкорректировать и согласовать наши дальнейшие действия и планы (подробности здесь). Прежние объемы достигнуты. Теперь нужно отработать все варианты доставки калия до потребителя. И выбрать самый эффективный. Это, можно сказать, новый «левел» для правительства. Предложенные вариации глава государства поручил доработать.

Александр Лукашенко:

Необходимо окончательно определиться, что нужно – строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий, и немедленно начинать работу. Выработать предсказуемую логистику – значит удержать лидерские позиции. Очень сложно. Мировой рынок калия напоминает американские горки. Два года назад из-за санкций в отношении белорусских калийщиков случилось длинное ценовое ралли. Тогда стоимость удобрений достигла 13-летнего максимума. С мая 2023 года – ощутимое падение.