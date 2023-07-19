В Беларуси планируют получить 7,3 миллиона тонн зерна в амбарном весе вместе с кукурузой

Новости Беларуси. И о продовольственной безопасности нашей страны. В Беларуси практически завершена уборка озимого ячменя. Он обмолочен почти на 93 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И о продовольственной безопасности нашей страны. В Беларуси практически завершена уборка озимого ячменя. Он обмолочен почти на 93 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году на фоне засушливой погоды аграрии рассчитывают получить 7,3 миллиона тонн зерна в амбарном весе вместе с кукурузой. В уборочной кампании будут задействованы 7,5 тысячи комбайнов.