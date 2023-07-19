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В Беларуси планируют получить 7,3 миллиона тонн зерна в амбарном весе вместе с кукурузой

19 июля 2023 13:33
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Новости Беларуси. И о продовольственной безопасности нашей страны. В Беларуси практически завершена уборка озимого ячменя. Он обмолочен почти на 93 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют получить 7,3 миллиона тонн зерна в амбарном весе вместе с кукурузой-1

В 2023 году на фоне засушливой погоды аграрии рассчитывают получить 7,3 миллиона тонн зерна в амбарном весе вместе с кукурузой. В уборочной кампании будут задействованы 7,5 тысячи комбайнов.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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