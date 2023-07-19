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В Беларуси почти закончили уборку озимого ячменя

19 июля 2023 07:47
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Новости Беларуси. В Беларуси практически завершена уборка озимого ячменя. Он обмолочен почти на 93 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси почти закончили уборку озимого ячменя -1

Ведется жатва и других культур. Всего собрано 560 тысяч тонн зерна при средней урожайности 36,6 центнера с гектара. Неплохой результат получают с рапсовых полей. Средняя урожайность – более 20 центнеров на круг. Намолочено свыше 125 тысяч тонн маслосемян. В целом по стране убрано чуть более 8 % всех засеянных площадей, подлежащих к уборке в этом сезоне.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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