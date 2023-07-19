Новости экономики за 19.07.2023

Новые производства укрепляют импортонезависимость страны и помогают нарастить экспорт. Сможет ли выпускаемая продукция заместить импорт и увеличить продажи на внутреннем рынке? В стране уже известны первые результаты работы флагманов за 5 месяцев с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие отрасли экономики в лидерах по рентабельности продаж? Что такое медианная зарплата и о каких экономических процессах говорит ее рост?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ БЕЛАРУСИ ПОДНЯЛАСЬ ДО МАКСИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
Белстат опубликовал свежую статистику финансовых итогов работы организаций нашей страны за первые 5 месяцев года. Один из главных финансовых показателей любого предприятия или компании – рентабельность продаж. Чем выше рентабельность, тем выше эффективность бизнеса. В отчетном периоде самую высокую рентабельность продаж среди отраслей экономики показали финансовая и страховая деятельность (30,5 %), операции с недвижимым имуществом (21,8 %), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (19,6 %).
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