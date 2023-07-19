Новости экономики за 19.07.2023

Новые производства укрепляют импортонезависимость страны и помогают нарастить экспорт. Сможет ли выпускаемая продукция заместить импорт и увеличить продажи на внутреннем рынке? В стране уже известны первые результаты работы флагманов за 5 месяцев с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие отрасли экономики в лидерах по рентабельности продаж? Что такое медианная зарплата и о каких экономических процессах говорит ее рост?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ БЕЛАРУСИ ПОДНЯЛАСЬ ДО МАКСИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН